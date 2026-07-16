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구례 차독골 여순사건 희생자 유해 봉안···진실 규명·명예 회복 다짐

입력 2026.07.16 18:39

수정 2026.07.16 18:41

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16일 오전 전남광주 구례군 구례실내체육관에서 여순사건 희생자 유해발굴 봉안식이 진행되고 있다. 구례군 제공

16일 오전 전남광주 구례군 구례실내체육관에서 여순사건 희생자 유해발굴 봉안식이 진행되고 있다. 구례군 제공

전남광주 구례 차독골에서 발굴된 여수·순천 10·19사건 희생자 유해에 대한 봉안식이 16일 엄수됐다.

구례군은 이날 구례실내체육관에서 ‘여순사건 희생자 유해발굴 봉안식’을 열었다. 이번 봉안식은 2024년 구례와 지난해 광양에 이어 세 번째다. 지난해부터 차독골에서 진행한 유해발굴 결과를 유족에게 공개하고 수습한 유해를 봉안하기 위해 마련됐다.

봉안식에는 이개호·신정훈·용혜인 국회의원과 황기연 전남광주통합특별시 부시장, 서울·여수·순천·광양·보성·고흥·곡성지역 여순사건 유족회장 등이 참석했다. 행사는 추도사와 추모제례, 헌화 순으로 진행됐다.

여순사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회는 지난해 12월 구례 산동면 차독골에서 본격적인 발굴을 시작했다. 발굴 과정에서 유해 5구와 부분 유해 2구, 탄피와 고무신 등 유류품 93점을 수습했다.

차독골은 1949년 여순사건 당시 국군 토벌대가 민간인 30여명을 총살한 뒤 인근 마을 청년들을 동원해 시신을 묻은 곳으로 파악되고 있다.

유해는 세종 추모의 집에 안치된다. 위원회는 유족 채혈과 유전자 검사를 통해 희생자의 신원을 확인하고 유족을 찾을 계획이다.

구례군도 여순사건의 역사적 진실을 알리고 희생자와 유족의 명예를 회복하기 위한 추모·기념사업을 이어갈 방침이다.

장길선 군수는 “영령들의 희생이 헛되지 않도록 진실을 기억하고 정의를 바로 세우겠다”고 말했다.

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