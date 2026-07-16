정부가 16일 기획재정부·금융위원회·금융감독원이 참여하는 시장상황점검회의를 열고 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 예탁금을 상향조정하는 등 보완책을 발표했다. 코스피가 연일 매도·매수 사이드카가 반복될 만큼 극심한 변동성을 보이는 원인 중 하나가 레버지리 ETF라는 점에서 정부의 보완책은 당연한 조치다. 그러나 이번 대책만으로는 증시 변동성을 해소하기엔 역부족으로 보인다. 특히 이날 한국은행 금융통화위원회가 3년6개월 만에 기준금리를 올리며 긴축으로 돌아서 증시에는 부담이 가중될 것으로 예상된다. 코스피는 이날 올해 들어 37번째 사이드카가 발동되며 전날보다 6.37% 급락한 6820.60으로 거래를 마쳤다.

지난 5월 도입된 레버리지 ETF는 기초자산인 삼성전자와 SK하이닉스의 하루 등락률을 2배로 추종해 고수익을 기대할 수 있지만 하락장에서는 손실이 기하급수적으로 커지는 고위험 상품이다. 문제는 이 상품이 코스피 시가총액의 절반가량을 차지하는 두 종목에 집중돼 전체 지수의 변동성을 비정상적으로 키운다는 점이다. 증시의 극심한 변동성은 국내 자본시장의 신뢰도를 떨어뜨리고 장기 투자자들을 쫓아낸다. 정보력과 자금력이 열악한 개인투자자들은 급등락 장세 속에서 막대한 손실을 보고 있기도 하다.

정부는 레버리지 ETF의 투자 기본예탁금을 기존 1000만원(주식+현금)에서 3000만원(현금)으로 올리기로 했다. 매매 단위도 1주에서 20주씩으로 높였다. 투자자 교육시간은 2시간에서 3시간으로 늘렸다. 가장 강력한 대책은 상장폐지지만 기존 투자자들 반발이 거셀 것이어서 투자 진입장벽을 높이고 거래량을 줄이는 미시적 보완책을 내놓은 것이다. 이번 조치는 개인투자자들의 소액 투자는 일부 제한할 수 있지만 기관이나 큰손 투자자들 거래에는 큰 영향을 주지 못해 증시 변동성 완화 효과는 한계가 있다.

정부가 제도 도입 한 달 반 만에 보완책을 낸 것은 설계 과정에서 시장에 미칠 영향을 면밀하게 예측하지 못했다는 점을 방증하는 것으로 책임을 피하기 어렵다. 정부는 레버리지 ETF가 증시에 미치는 영향을 지속적으로 감시해 필요하면 추가 대책도 내놓아야 한다. 개인투자자들도 지금과 같은 초변동성 장세에서는 투자에 각별히 주의해야 한다.