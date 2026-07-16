“유엔데이, 국경일로 지정해야” 대한노인회 등 6개 단체 제안

대한노인회, 광복회, 대한민국헌정회, 대한민국재향군인회, 유엔한국협회, 부영그룹은 제헌절을 맞아 유엔 창설일(1945년 10월24일, 유엔데이)을 국경일로 지정하자는 캠페인에 나섰다.



해당 단체들은 “유엔의 도움으로 1948년 제헌국회를 구성하고, 7월17일 제헌헌법을 공포해 대한민국 정부를 수립할 수 있었다”며 6·25전쟁에 참전하여 대한민국을 지켜낸 유엔 참전용사들의 숭고한 희생에 감사를 표하기 위해 이번 캠페인을 기획했다고 밝혔다.