멕시코 영화 황금기 이끈 대배우 엘사 아기레 별세

멕시코 영화계의 황금기를 대표하는 여배우 엘사 아기레가 14일(현지시간) 별세했다. 향년 96세.
그는 멕시코 영화 황금기(Epoca de Oro)인 1940~1950년대를 이끌었다. ‘여장부’라는 별명이 있었던 마리아 펠릭스, 부뉴엘 감독의 뮤즈였던 실비아 피날과 함께 이 시대를 대표하는 배우였다.
멕시코 영화예술과학아카데미가 수여하는 최고 권위의 ‘황금 아리엘상’ 공로상 등을 받았다.
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입력 2026.07.16 20:06
수정 2026.07.16 20:10펼치기/접기
멕시코 영화계의 황금기를 대표하는 여배우 엘사 아기레가 14일(현지시간) 별세했다. 향년 96세.
그는 멕시코 영화 황금기(Epoca de Oro)인 1940~1950년대를 이끌었다. ‘여장부’라는 별명이 있었던 마리아 펠릭스, 부뉴엘 감독의 뮤즈였던 실비아 피날과 함께 이 시대를 대표하는 배우였다.
멕시코 영화예술과학아카데미가 수여하는 최고 권위의 ‘황금 아리엘상’ 공로상 등을 받았다.
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