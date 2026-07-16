프로농구 삼성 새 감독에 김상식 확정

5시즌 연속 최하위 탈출 적임 평가 “공격적이고 빠른 농구, 명가 재건”

5시즌 연속 프로농구 최하위에 그친 서울 삼성이 장고 끝에 새 감독을 확정했다. 여러 팀에서 지도자로 풍부한 경험을 쌓은 김상식 전 안양 정관장 감독(58·사진)이 지휘봉을 잡는다. 삼성은 16일 “김상식 감독은 오랜 선수 생활과 지도자 경력을 통해 풍부한 농구 철학과 뛰어난 전술 운용 능력을 갖춘 지도자”라며 “구단 안팎에서 높은 신뢰를 받아왔다”고 선임 배경을 설명했다. 삼성은 지난 4월부터 새 감독 선임 작업에 들어가 여러 후보를 검토하고 면접을 진행한 끝에 김 감독을 최종 낙점했다.



삼성은 2021~2022시즌부터 지난 시즌까지 5시즌 연속 정규리그 최하위에 머물렀다. 지난 시즌에도 16승38패에 그쳤다. 2017~2018시즌부터는 9시즌 연속 플레이오프 진출에 실패했다.



양정고와 고려대를 졸업한 김 감독은 1991년 기업은행에서 선수 생활을 시작했다. 뛰어난 3점슛 능력과 기동력을 앞세워 ‘이동 미사일’이라는 별명으로 불렸다. 기업은행과 광주 나산, 안양 SBS에서 선수로 뛰었다. 은퇴 후에는 안양 SBS와 KT&G, 대구 오리온스, 삼성 등에서 코치와 감독을 맡았다. 2006~2007시즌 안양 KT&G 감독대행을 시작으로 대구 오리온스 감독대행과 정식 감독을 거쳤고, 2014년에는 삼성 감독대행을 맡았다. 2018년부터 2021년까지는 한국 남자농구 국가대표팀 감독을 지냈다. 2022년 안양 KGC인삼공사 감독으로 부임한 뒤 첫 시즌인 2022~2023시즌 정규리그와 챔피언결정전을 모두 제패하며 통합우승을 이끌었다.



12년 만에 삼성으로 간 김 감독은 “중요한 시기에 저를 선택해준 구단에 감사한다”며 “한 번에 모든 것을 바꿀 수는 없겠지만 선수들을 육성하고 팀워크를 끌어올려 예전의 명성을 되찾겠다”고 말했다. 김 감독은 이어 “선수 개개인 역량을 최대한 끌어내 공격적이고 빠른 농구를 입히겠다”고 덧붙였다. 삼성은 감독 선임이 늦어지면서 최근 이정석 코치를 먼저 선임했고, 지난 15일부터 팀 훈련을 시작했다.

