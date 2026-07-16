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알제리 보육원 화재 참사로 11명 사망·19명 부상···“사망자 중 어린이도 여러 명”

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북아프리카 알제리의 보육원에서 발생한 화재로 어린이를 포함해 최소 11명이 숨지고 19명이 다쳤다.

로이터·AFP통신에 따르면 알제리 시민보호국은 16일 새벽 알제리 수도 알제 외곽의 모함마디아 지역에 있는 국립 보육원에서 화재가 발생했다고 밝혔다.

이날 화재로 최소 11명이 숨지고 19명이 다친 것으로 잠정 집계됐다.

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알제리 보육원 화재 참사로 11명 사망·19명 부상···“사망자 중 어린이도 여러 명”

입력 2026.07.16 20:17

  • 최경윤 기자

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16일(현지시간) 새벽 알제리 수도 알제 외곽의 모함마디아 지역에 있는 국립 보육원에서 화재가 발생했다. EPA연합뉴스

16일(현지시간) 새벽 알제리 수도 알제 외곽의 모함마디아 지역에 있는 국립 보육원에서 화재가 발생했다. EPA연합뉴스

북아프리카 알제리의 보육원에서 발생한 화재로 어린이를 포함해 최소 11명이 숨지고 19명이 다쳤다.

로이터·AFP통신에 따르면 알제리 시민보호국은 16일(현지시간) 새벽 알제리 수도 알제 외곽의 모함마디아 지역에 있는 국립 보육원에서 화재가 발생했다고 밝혔다.

이날 화재로 최소 11명이 숨지고 19명이 다친 것으로 잠정 집계됐다. 사상자의 구체적 신원은 아직 알려지지 않은 가운데 사망자 중 어린이도 다수 포함된 것으로 전해졌다.

무스타파 바샤 병원의 법의학과장인 라시드 벨하지 박사는 희생자 시신이 크게 훼손돼 신원 확인을 위해서는 DNA 검사가 필요하다고 말했다.

보육원에 있던 장애인 5명은 안전한 곳으로 대피한 상태라고 당국은 밝혔다.

주민 압데살람 메라는 “새벽 3시쯤 소방차가 도착하고 어린이들이 비명을 지르는 소리를 들었다”며 “우리는 최선을 다해 (그들을) 도왔지만 11명이 이미 숨진 상태라고 들었다”고 AFP에 말했다. 화재를 목격한 주민 엘리아스 가브리니는 로이터에 “정말 심각했다. 이 현장을 두 눈으로 보기는 쉽지 않았다”고 말했다.

화재 진압 작업이 이어지는 가운데 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

현재 독일을 방문 중인 압델마지드 테분 알제리 대통령은 “여러 명의 아이가 사망했다는 소식을 접했다”며 희생자들을 애도했다. 시피 그리엡 알제리 총리는 부상자들이 입원한 병원을 찾았다.

최근 폭염이 덮친 알제리에서는 화재가 빈번하게 발생하고 있다. 국영 APS통신에 따르면 지난 1주일간 전국에서 913건의 화재가 발생했다.

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