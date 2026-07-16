삼성, 2000억원 출연해 ‘포용금융’ 확대

‘5조원 사회 기여’ 노사 합의 일환

삼성이 서민과 취약계층을 위한 ‘포용금융’ 확대 차원에서 2000억원을 출연하기로 했다. 삼성은 16일 삼성미소금융재단에 총 2000억원을 출연해 금융 취약계층과 영세 자영업자의 자립을 지원할 계획이라고 밝혔다.



2000억원 중에서 1500억원은 삼성전자가, 나머지는 삼성미소금융재단을 운영하는 삼성생명·삼성화재·삼성카드·삼성증권 등 금융 관계사가 출연할 계획이다. 삼성미소금융재단은 출연금을 무담보·무보증으로 사업운영자금과 창업자금, 긴급생계자금 명목으로 취약계층과 영세 자영업자에게 지원할 예정이며, 대출금리는 연 4.5% 이하로 운영된다. 수혜 인원은 약 4만명이 될 것으로 삼성은 보고 있다.



삼성의 이번 결정은 지난 5월 말 노사합의 당시 상생협력을 위해 5년간 5조원을 사회에 기여하기로 한 약속의 일환이다.



이재명 정부는 서민·취약계층을 위한 포용금융 강화를 국정과제로 제시하고, 서민 금융상품 금리 인하, 금융권 자체 채무조정 활성화, 불법사금융 차단 등을 추진 중이다.



삼성전자는 지난 6월8일부터 4주간 구매액의 20%를 온누리상품권을 되돌려주는 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’을 진행했으며, 높은 호응으로 상품권 혜택은 당초 예상치인 4000억원보다 두 배 이상에 이를 것으로 전망된다.



삼성 관계자는 “ 취약계층의 경제적 자립과 안정적인 삶을 든든하게 뒷받침하고자 한다”며 “앞으로도 소외된 이웃들을 위한 포용금융의 가치를 지속적으로 실천해 나가겠다”고 밝혔다.

