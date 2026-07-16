GS칼텍스, 여수공장 대규모 정비 완료

정유·화학 주요 생산 설비, AI·로봇 기술 적용 제조 혁신 효율성 향상

GS칼텍스는 지난 5월부터 전남 여수공장 9개 공정에 진행해온 상반기 대정비작업(TA)을 끝냈다고 16일 밝혔다. TA는 정유·석유화학 공장 가동을 멈추고 주요 생산설비를 집중적으로 점검하는 대규모 정기 보수작업이다. 여수공장 TA엔 예산 2000억원과 하루 평균 3000명가량 인력이 투입됐다.



GS칼텍스는 이번 TA에 디지털·AI 전환을 의미하는 ‘DAX 전략’에 기반을 둔 다양한 솔루션을 적용했다고 설명했다. 작업계획 수립부터 현장 운영, 안전관리 등 TA 전 과정에서 디지털과 인공지능(AI) 기술을 활용했다.



대표적으로 전동모터로 개폐되는 밸브(MOV)를 관리하기 위해 구글어스와 3차원(3D) 모델링에 기반한 ‘모비전’ 애플리케이션(앱)을 개발했다. GS칼텍스는 “MOV는 수량이 많고 전체 공정에 무작위로 분포돼 있어 위치를 파악하는 데 시간이 오래 걸렸다”며 “앱으로 MOV 위치를 구글어스에 표시하고 상세 정보를 3D 모델로 제공해 작업 속도를 높였다”고 밝혔다. 이외에도 튜브 클리닝 로봇을 도입해 열효율을 개선했고, AI 폐쇄회로(CC)TV를 활용해 보호구 착용 여부를 실시간으로 감지하는 등 안전관리 체계도 강화했다.



GS칼텍스는 “정유·석유화학 같은 전통 제조업에서 디지털·AI 기술 도입은 단순한 기술 적용을 넘어 운영 방식과 경쟁력의 근간을 바꾸는 변화”라고 밝혔다. 허세홍 부회장은 “이번 TA는 현장 경험과 디지털·AI 기술이 결합해 효율성과 안전을 동시에 높인 사례”라며 “앞으로도 DAX 전략을 바탕으로 제조 현장의 혁신을 가속하겠다”고 말했다.

