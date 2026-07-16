우버, 배달의민족 품는다

22조 규모 모회사 인수 계약 체결 우버 “한국시장 계속 투자할 것”

글로벌 모빌리티 플랫폼 우버가 배달의민족 운영사 우아한형제들의 모회사인 독일 딜리버리히어로(DH) 인수에 나선다.



우버는 16일 자사 홈페이지를 통해 DH와 기업결합계약을 체결하고, 주당 41.5유로(약 7만원)에 공개 매수하겠다고 밝혔다. DH 지분 100%로 계산하면 약 148억달러(약 22조원) 규모다.



우버가 인수할 대상에는 한국 배달의민족을 비롯해 중동의 탈라바트, 헝거스테이션, 중남미의 페디도스야 등 50개 시장의 사업이 포함됐다.



우버는 지난 5월 DH 이사회에 주당 33유로(기업가치 100억유로)의 인수안을 내고 협상을 벌여왔다. 우버는 그간 DH 지분을 꾸준히 늘려와 현재 의결권 지분 24.99%를 확보하고 있다.



우버 관계자는 “우버는 배달의민족과 새로운 여정을 함께할 기회를 뜻깊게 생각한다”며 “배달의민족은 한국을 대표하는 상징적 브랜드이자 세계에서 가장 역동적인 시장 중 하나인 한국에서 독보적인 입지를 구축해왔다”고 말했다.



이어 “한국은 우버의 핵심 시장 중 하나이며 한국에 대한 장기적인 투자 의지는 변함없다”며 “배달의민족의 우수한 인재와 브랜드 가치, 기술 역량에 지속해서 투자할 계획”이라고 했다.



이번 거래로 DH는 분할될 예정이다. 우버는 지리적 중복을 줄이고 경쟁당국 조사를 피하고자 터키의 예멕세페티 등 유럽의 여러 사업부를 미국 투자회사에 매각할 방침이다.



이번 인수는 음식배달시장의 인수·합병 흐름을 보여주는 또 하나의 사례가 될 것으로 보인다. 지난해 도어대시는 영국 기반의 딜리버루를 29억파운드에, 프로수스는 ‘저스트 이트 테이크어웨이’를 41억유로에 인수했다.



이번 인수 소식은 니클라스 외스트버그 DH 창립자 겸 최고경영자가 주주 압박 끝에 내년 3월까지 사임하겠다고 밝힌 뒤 나왔다.



우버는 이번 거래가 내년 하반기쯤 마무리될 것이라고 예상했다. 풍부한 자금력과 글로벌 사업 경험을 갖춘 우버가 배달의민족을 운영하게 되면서 향후 국내 배달시장에서 쿠팡이츠와의 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 보인다. 현재 배달의민족은 국내 배달시장 1위 사업자지만 후발주자인 쿠팡이츠가 격차를 빠르게 줄여가고 있다.

