농담을 다큐로 찍던 ‘인증샷 선구자’의 반세기 기록…서울시립 사진미술관 마틴 파 회고전

그리스 아테네 아크로폴리스의 신전 앞에서 한 무리의 관광객이 줄지어 기념 촬영을 하고 있다. 어쩐지 낯익은 옷차림, 초록색 티셔츠에 ‘孝(효)’ 자가 ‘시선을 강탈’한다. 영락없이 한국인 단체 관광객이다. 장면은 스위스 융프라우로 넘어간다. 눈부신 설산의 전면에 풍경 사진 진열대가 덩그러니 놓여 있다. 그림 같은 풍경을 배경으로 그림 같은 풍경을 담은 사진을 파는 사진을 찍은 셈이다. 이번엔 이집트 피라미드와 스핑크스다. 그런데 무언가 어색하다. 푸릇푸릇한 배경 앞으로 카우보이모자를 쓴 백발의 노인이 지나간다. 액자 옆 작품 정보는 ‘룩소르 호텔 카지노, 라스베이거스, 미국’.



현대사진의 거장 마틴 파(1952~2025)가 1980년대 후반부터 기록한 ‘작은 세계’는 세계 곳곳의 관광지를 누비며 기묘한 풍경을 포착한 연작이다. 관광객들은 새로운 문화를 찾아 세계 곳곳으로 이동하지만, 세계화된 관광산업과 소비문화 속에서 그들이 마주하는 모습은 서로 닮아간다. 작가는 그 과정에서 벌어지는 어딘가 어긋나고 우스꽝스러운 순간을 포착해 동시대의 풍경을 낯설게 드러냈다.



그의 작업을 한눈에 볼 수 있는 ‘마틴 파: We Are Martin Parr’가 서울 도봉구 서울시립 사진미술관에서 열린다. 지난해 세상을 떠난 뒤 아시아에서 처음 열리는 대규모 회고전으로, 1970년대 초기 흑백 작업부터 최근작까지 50여년에 걸친 예술세계를 아우른다. 대표 연작 14개를 중심으로 사진 504점과 영상 1점, 사진책 90권을 소개한다.



쨍한 색감에 엉뚱한 유머, 마틴 파의 사진은 ‘키치’로 설명되기도 한다. 그가 ‘매그넘포토스’ 회장을 지냈다는 전시 소개에 멈칫하게 된다. 앙리 카르티에 브레송과 로버트 카파 등이 활동한 보도사진 집단에 휴양지, 슈퍼마켓, 관광객을 찍은 작가라니. 실제 그의 합류를 두고도 논쟁이 거셌다. 하지만 평범한 사람들의 소비와 여가, 계급과 일상을 기록한 그의 사진 역시 ‘다큐멘터리’다. 안드레아 홀스헤르 매그넘포토스 글로벌컬처디렉터는 지난 15일 기자간담회에서 “파가 매그넘을 바꾼 것이 아니라 다큐멘터리 사진이 무엇일 수 있는지에 대한 이해를 확장했다”며 “정치와 사회, 전쟁뿐 아니라 일상 속에도 기록해야 할 현실이 있다는 것을 보여줬다”고 말했다.



파를 대표하는 시리즈인 ‘마지막 휴양지’는 1980년대 쇠락한 영국 리버풀 인근 뉴브라이턴 휴양지 모습을 기록한 것이다. 녹슨 중장비 앞에 타월을 깔고 일광욕하는 사람처럼, 황량한 풍경과 휴가를 만끽하는 일상이 한 화면에서 기묘하게 맞부딪힌다. 유머러스한 풍경 속에서 계급과 사회의 균열까지 날카롭게 포착했다.



그가 1997년 패키지여행으로 평양을 방문해 촬영한 ‘북한’, 1998~2007년 한국을 방문해 촬영한 ‘남한’도 한 공간에 놓였다. 북한의 평범한 일상에는 김일성 동상과 같은 체제의 상징이 계속해서 끼어들며 묘한 긴장을 만든다. 반면 남한에선 남대문 전통시장과 대형 할인마트, 에버랜드 등 소비사회의 이미지가 알록달록 펼쳐진다. 익숙한 풍경도 외국인의 시선을 거치자 새삼 낯설게 보인다.



전시장을 돌다 보면 대중매체나 SNS에서 이미 본 듯한 이미지가 끊임없이 나타난다. 확대된 음식과 사물, 셀피는 인스타그램 피드를 떠올리게 한다. 오늘날 익숙해진 이미지의 감각을 일찌감치 포착한 파의 사진은 우리 시대의 모습을 돌아보게 한다. 10월18일까지.

