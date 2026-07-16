[새책]천 개의 웃음과 눈물의 낙원 外

천 개의 웃음과 눈물의 낙원



감꽃에 둘러싸인 마을을 배경으로, ‘새별이’라는 아이, 상이군인 희조 아재, 피난길 충격으로 정신을 놓은 복덕이 등 평범한 이들의 이야기를 풀어나간다. 출판사에서 선보이는 첫 번째 한국 소설선 ‘올-타임’의 첫 책. 전경린 지음. 김영사. 1만3000원



복숭아와 애벌레



<수박 수영장> <당근 유치원> <별에게> 등 감성 가득한 그림책을 출간해온 작가의 여름 이야기. 아이가 복숭아 속 애벌레와 몸을 바꾸면서 벌어지는 꿈결 같은 이야기를 그렸다. 서정적 여름 풍경 속에 상상력을 자극하는 동화가 담겼다. 안녕달 지음. 창비. 1만6800원



더 트리스



흑인 비하 발언이 만연한 미국 미시시피주의 작은 마을을 배경으로 흑인에 대한 집단 린치를 소재로 풀어낸 소설. 작가는 <허클베리 핀의 모험>을 흑인 노예 시점에서 재해석한 전작 <제임스> 등을 통해 인종차별 문제를 다뤄왔다. 퍼시벌 에버렛 지음. 송혜리 옮김. 문학동네. 1만8500원



솔 벨로 1·2



노벨 문학상과 퓰리처상 등을 수상한 작가의 자선 소설집. 1915년 캐나다의 러시아계 유대인 이민자 가정에서 태어난 작가는 이민 경험과 정체성, 도시성, 지적 자기의식 등을 미국 현대 문학의 핵심 주제로 끌어올렸다는 평가를 받는다. 솔 벨로 지음. 김현우 옮김. 현대문학. 각 2만원



범지구적 사랑을 위한 최첨단 심령술



존재론적 사유를 바탕으로 SF적 상상력을 풀어낸 시집. 보고서·기록·대화록·메모·희곡 등 다양한 형식을 결합하는 한편 음악의 코드, 특수 문자 및 도형 기호, QR코드까지 시의 요소로 삼는 등 기존 시의 문법을 벗어난 시도들이 담겼다. 전수오 지음. 창비. 1만3000원