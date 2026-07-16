창간 80주년 경향신문

천 개의 웃음과 눈물의 낙원 外

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

천 개의 웃음과 눈물의 낙원 外[새책

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

천 개의 웃음과 눈물의 낙원 外

입력 2026.07.16 20:47

수정 2026.07.16 20:49

펼치기/접기

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
[새책]천 개의 웃음과 눈물의 낙원 外

천 개의 웃음과 눈물의 낙원

감꽃에 둘러싸인 마을을 배경으로, ‘새별이’라는 아이, 상이군인 희조 아재, 피난길 충격으로 정신을 놓은 복덕이 등 평범한 이들의 이야기를 풀어나간다. 출판사에서 선보이는 첫 번째 한국 소설선 ‘올-타임’의 첫 책. 전경린 지음. 김영사. 1만3000원

[새책]천 개의 웃음과 눈물의 낙원 外

복숭아와 애벌레

<수박 수영장> <당근 유치원> <별에게> 등 감성 가득한 그림책을 출간해온 작가의 여름 이야기. 아이가 복숭아 속 애벌레와 몸을 바꾸면서 벌어지는 꿈결 같은 이야기를 그렸다. 서정적 여름 풍경 속에 상상력을 자극하는 동화가 담겼다. 안녕달 지음. 창비. 1만6800원

더 트리스

흑인 비하 발언이 만연한 미국 미시시피주의 작은 마을을 배경으로 흑인에 대한 집단 린치를 소재로 풀어낸 소설. 작가는 <허클베리 핀의 모험>을 흑인 노예 시점에서 재해석한 전작 <제임스> 등을 통해 인종차별 문제를 다뤄왔다. 퍼시벌 에버렛 지음. 송혜리 옮김. 문학동네. 1만8500원

솔 벨로 1·2

노벨 문학상과 퓰리처상 등을 수상한 작가의 자선 소설집. 1915년 캐나다의 러시아계 유대인 이민자 가정에서 태어난 작가는 이민 경험과 정체성, 도시성, 지적 자기의식 등을 미국 현대 문학의 핵심 주제로 끌어올렸다는 평가를 받는다. 솔 벨로 지음. 김현우 옮김. 현대문학. 각 2만원

범지구적 사랑을 위한 최첨단 심령술

존재론적 사유를 바탕으로 SF적 상상력을 풀어낸 시집. 보고서·기록·대화록·메모·희곡 등 다양한 형식을 결합하는 한편 음악의 코드, 특수 문자 및 도형 기호, QR코드까지 시의 요소로 삼는 등 기존 시의 문법을 벗어난 시도들이 담겼다. 전수오 지음. 창비. 1만3000원

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글