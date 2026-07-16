[송섬별의 가장자리 독서]우리가 빼앗은 얼굴들을 들여다보며

사로잡는 얼굴들 이사 레슈코 지음 | 김민주 옮김 가망서사 | 156쪽 | 2만8000원

나와 종일 함께 시간을 보내는 내 고양이는 스무 살이다. 주어진 수명을 끝까지 살아가는 것 외에는 아무런 기대도, 요구도 받지 않는 동물에게서 느껴지는 무심함이 그의 얼굴에는 있다. 내 고양이가 누리는 늙음은 그의 역사와 기억으로 이루어진 것이다. 그에게는 종의 습성만으로는 설명할 수 없는 성품이 있고, 노화가 몸에 남긴 깊은 흔적이 있으며, 시간이 쌓아 올린 품위가 있다. 내 고양이를 알기 위해 나에게는 그의 얼굴을 바라본 스무 해가 필요했다.



오래 산 동물을 보는 경험은 흔치 않다. 산업축산 세계에서 ‘최적의’ 때에 ‘효율적으로’ 산란하고, 임신하고, 죽임당하는 농장동물들의 자연 수명은 상상하기 힘들다. 소, 돼지, 닭 모두 죽이지 않는다면 10년 이상의 수명을 지닌다. 이사 레슈코의 사진집 <사로잡는 얼굴들> 표지 사진 속 돼지는 일곱 살이다. 그런 나이의 돼지를 만난 적이 없다. 많은 동물에게 일곱 살이란 불가능한, 정확히는 불필요한 나이이며, 그들의 죽음을 비통해하는 이들은 극소수다.



<사로잡는 얼굴들>은 생존해 동물 보금자리로 간 농장동물들의 늙은 얼굴을 담았다. 강제로 번식하지도, 태어나자마자 죽임당하지도, 밀집된 우리에서 버티지도 않게 된 그들 역시도 언젠가 죽을 테지만, 고통을 통과해 각자의 속도로 회복하고, 본성과 고유한 성격대로 존재하다 조금 다른 죽음을 맞을 것이다. 사진 속 동물들은 조금은 초췌하고 푸석한, 그러나 안전해 보이는 얼굴을 갖고 있다. 우리가 그들을 죽일 때 빼앗은 얼굴들이다.



지난달, 강원 인제군 ‘달뜨는보금자리’에서 살던 ‘꽃풀소’ 머위가 세상을 떠났다. 보금자리 활동가들은 머위를 알고 사랑하던 사람들에게 그를 만나러 올 것을 청했고, 다른 꽃풀소들이 마지막으로 머위를 핥아주며 이별하던 풍경을 전했다. SNS를 통해 소식을 접하며 머위의 죽음을 함께 애통해하면서, 우리가 동물에게 돌려주어야 하는 것이 삶뿐임은 아님을 느꼈다.



나는 우리가 비인간동물과 완전하게 함께하는 태도가 무엇인지 아직 잘 모른다. 그게 내 앞에 놓인 어려운 질문 중 하나다. 그들의 얼굴을 한참 들여다보는 것으로 응답의 과정을 시작해본다. 이름이 있다면 이름을 묻기로 한다. 책 표지 속에서 나를 가만히 바라보는 돼지의 이름은 바이올렛이고, 달뜨는보금자리에 남은 ‘네 명’의 소들의 이름은 메밀, 부들, 엉이, 창포다.

