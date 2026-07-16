[책과 삶]사랑을 열역학 제1법칙으로 설명하라

사랑의 열역학 김민준 지음 동아시아 | 268쪽 | 1만6800원

“사랑이 무엇이냐.” 이 질문으로 매 학기를 시작하는 공학 강의가 있다. “열역학 제1법칙으로 설명해 봐.” 침묵하는 학생들에게 교수가 열띤 설명을 한다. “사랑은 에너지(E)다! 에너지는 열정(Q: Heat)과 행동(W: Work)의 상호작용에 의해 만들어진다. 즉, E=Q-W!”



<사랑의 열역학>은 미국 서던메소디스트대 석좌교수인 저자가 2016년부터 맡고 있는 기계공학 열역학 강의를 토대로 한 책이다. 열역학은 에너지가 어떻게 보존되고, 어떤 방향으로 변해가는지를 설명하는 학문이다. 저자는 이 딱딱한 공학의 언어를 사랑에 대입한다.



열역학 제1법칙은 에너지가 새로 생기거나 사라지지 않고 형태만 바뀐다는 에너지보존법칙이다. 사랑을 시작할 때의 설렘이 익숙함으로 바뀌고, 전 연인이 마음 한구석을 차지하는 것도 이 같은 법칙의 증거다. 사랑에 쏟은 에너지가 기억, 습관, 상처, 성장 같은 다른 형태로 남는다는 것이다.



사랑에 들인 만큼 돌려받지 못하는 이유는 열역학 제2법칙으로 설명한다. 시스템 전체에서 에너지는 보존되지만, 그 분배 방식은 보장되지 않는다. 당신이 100을 쏟아부어도 상대방이 30만 돌려줄 수 있고, 나머지 70은 ‘엔트로피’로 변환된다. 관계는 시간이 흐를수록 복잡해지고, 한번 뱉은 말과 지나간 순간은 되돌릴 수 없다. “인간관계도 똑같아. 100을 주고 10을 받아도, 20을 받아도 감사하면 그 관계는 오래간다. 비가역적 관계 맺음을 이해하는 것이 모두를 행복하게 하지.”



그리고 사랑은 ‘복사’처럼 전달해야 한다. 중간 매체를 통하는 ‘대류’는 왜곡이 있을 수 있기에, 태양이 1억5000만㎞를 가로질러 지구를 데우듯 ‘돌직구’로 표현하라는 것이다.



공식으로 사랑을 설명하지만 마음이 몽글몽글, 간질간질한 책이다. “그래서 사랑이 뭔가요?” 한 학기 수업을 마친 학생의 물음에 교수가 답한다. “열정을 가득 담고, 그것을 행동으로 표현하는 것. 그 에너지가 바로 사랑이야.”

