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본문 요약

돈의 행성에서 살아남는 최소한의 경제학[새책

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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돈의 행성에서 살아남는 최소한의 경제학

입력 2026.07.16 20:53

수정 2026.07.16 20:57

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[새책]돈의 행성에서 살아남는 최소한의 경제학

돈의 행성에서 살아남는 최소한의 경제학

미국 공영라디오(NPR) 인기 프로그램의 에피소드를 엮은 경제학 입문서다. 장바구니 물가, 배달 앱 같은 일상에서 출발해 무역 전쟁, 인플레이션까지 다룬다. 100여장의 일러스트로 이해를 돕는다. 알렉스 마야시·알렉스 골드마크 지음. 박누리·박상현 옮김. 생각의힘. 2만4800원

[새책]돈의 행성에서 살아남는 최소한의 경제학

생각을 외주화한 사람들

현대인이 마주하는 원인 모를 공허함, 주의력 결핍은 의지력 부족 때문이 아니라, 인지적 취약성을 정교하게 파고든 빅테크 기업의 기술적 ‘덫’ 때문이라고 본다. 인공지능(AI)이 인간의 사고와 판단을 마비시키는 방법을 짚고 대안을 모색했다. 정재민·김영주 지음. 더스퀘어. 2만1000원

18세기의 동물

경마산업의 황금기였던 18세기 영국에서 ‘말 초상화’가 유행한 이유는 무엇일까. 북경에서 코끼리 실물을 본 김창업, 홍대용의 기록과 조선인의 세계관은 어떻게 연관되는가. 한국18세기학회의 인문학자 16명이 ‘동물’을 키워드로 18세기를 살폈다. 고연희 외 지음. 문학동네. 2만2000원

무해한 혐오주의자

서울교육대 윤리학과 교수가 혐오표현 12개를 골라 그 안에 담긴 불안, 공포, 절망을 본다. ‘맘충’은 돌봄과 배려를 평가절하하는 사회의 민낯을 비춘다. ‘틀딱’은 누구나 맞이할 미래에 대한 공포일 수 있다. ‘영포티’ ‘급식충’ ‘꼴페미’도 분석 대상이다. 함규진 지음. 온더페이지. 1만8800원

단정한 작별

중증 장애를 가지고 태어나 10년7개월을 살아낸 딸과 함께했던 어머니의 에세이. 슬픔의 기록이지만 슬픔을 토로하지 않는다. 딸의 탄생과 죽음, 딸을 떠나보낸 이후 자신의 삶을 담담하게 기록했다. 장애가족의 현실도 포착했다. 남유림 지음. 도서출판 독. 1만5000원

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