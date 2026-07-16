[책과 삶]혼자 죽는 사람은 없다…우리 사회가 놓쳤을 뿐

혼자 죽는 사회 송인주 지음 김영사 | 276쪽 | 1만8800원

매년 한국에서 전체 사망자의 1%는 고독사로 생을 마감한다. 고독사는 홀로 살던 사람이 홀로 임종기를 거치고 사망 후 방치되었다가 발견되는 죽음을 말한다. 혼자 죽는 사람은 늘 있어왔고, 고독사에 이르게 된 저마다의 이유도 있다. 오랫동안 고독사를 연구해온 저자는 다른 질문을 던진다. 왜 마지막 순간까지 누구에게도 발견되지 못했는가. 혼자 죽기까지 사회는 어디에 있었는가.



개인의 성격이나 가족 해체를 이야기하자는 것이 아니다. 이 책은 일자리와 주거, 복지와 지역사회, 인간관계가 차례로 끊어지는 과정 속에서 한 사람이 어떻게 사회 밖으로 밀려나는지를 파고든다. 그 현장에는 사업 실패 후 혼자 살아가던 중년 남성, 팬데믹 속에서 고립된 노인, 시설을 나온 뒤 홀로 생계를 감당해야 했던 청년 등 구체적이고 치열했던 삶들이 있었다.



저자는 10년간 2만건 넘는 경찰 변사 기록을 검토하고 고독사 현장을 찾아다니며 사람들이 어떻게 고립된 채 죽음에 이르는지 추적했다. 그 결과 고독사를 개인의 불행으로만 보지 않고 우리 사회가 함께 살펴야 할 문제로 꺼내놓는다. 이를 뒷받침하는 대표적 사례는 책에 소개된 ‘S시 K동’이다. 2021년 S시에서 발생한 전체 고독사 중 48%가 K동에서 나왔고, 특정 지점을 중심으로 한 밀접 지역에 집중됐다. 이곳은 과밀한 주거지로 빠르게 개발되면서 행정과 공공영역이 자리 잡을 시간과 공간을 충분히 갖지 못한 지역이었다. 고독사는 특정 생활 환경과 주거 구조, 약한 이웃 관계 속에서 동네가 함께 겪는 문제가 될 수 있다고 경고한다.



‘몸이 아파 집안일을 부탁할 때 도와줄 사람이 있습니까’ ‘낙심하거나 우울해 이야기 상대가 필요할 때 도움받을 사람이 있습니까’. 이 질문은 고독사 위험군이 아닌 지금을 살아가는 우리 모두를 향한다.

