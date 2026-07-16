“역사 왜곡 막자” 중학교 근현대사 수업 20 → 30% 확대

국교위, 교육과정 변경안 의결 고교는 ‘미디어 리터러시’ 신설 현장선 “혐오 방지 교육이 먼저”

중학교 역사교과의 근현대사 비중을 현행보다 확대하는 국가교육과정 개정이 추진된다. 고등학교에는 사회교과 전반을 아우르는 미디어 리터러시 선택과목이 신설된다. 학교 현장에서는 역사교육 강화 필요성에는 공감하면서도 교과서 분량을 늘리는 것만으로는 서울 배재고 사태 등에서 드러난 역사 인식 문제를 해결하기 어렵다는 지적이 나온다.



국가교육위원회(국교위)는 16일 정부서울청사에서 제7차 회의를 열고 교육부가 요청한 역사 관련 국가교육과정 수립·변경안의 진행을 의결했다. 중학교 역사교과의 한국 근현대사 성취 기준 비중을 20%에서 30% 이상으로 확대하고, 고등학교에는 콘텐츠 분석·비평을 통해 미디어 수용 태도를 함양하는 사회교과군 융합 선택과목을 신설하는 것이 골자다.



국교위는 근현대사 비중 확대 안건을 합의로 결정하지 못해 표결에 부쳤다. 참석 위원 19명(재적 20명) 중 찬성 13명, 반대 4명, 기권 2명이었다.



교육부는 지난 2월 ‘학교 역사교육 활성화 방안’을 발표하고, 중학교 역사과목의 근현대사 비율을 이처럼 확대하는 방안 등을 국교위에 제출했다. 현재 중학교 한국사 교육과정 비중은 전근대사 80%, 근현대사 20% 수준이다. 고등학교에 진학하면 전근대사가 35%로, 근현대사가 65%로 비중이 달라진다.



교육부는 최근 확산하는 역사 왜곡·부정에 대응하는 민주시민교육 강화의 방법으로 중학교 근현대사 비중 증대를 제안했다. 국교위 역시 역사와 민주시민 교육을 강화할 필요가 있다고 판단했다.



다만 회의에서는 교육과정 개정 실효성을 둘러싼 이견도 적지 않았다. 이현 우리교육연구소 이사장 겸 국교위 비상임위원은 “분량 확대와 함께 토론과 체험 중심 수업 등 교수·학습 방식 변화가 병행돼야 한다”고 말했다.



부분 개정보다는 전면 개정에서 충분한 논의를 거쳐 현재의 문제의식을 반영하는 것이 바람직하다는 의견도 나왔다. 김경회 국교위 문해력특별위원장은 “정권이 바뀔 때마다 역사교육이 흔들린다는 선례를 남겨서는 안 된다”고 했다.



앞으로 개정 계획안과 교육과정 개정안이 도출되면 국교위가 이를 다시 심의하게 된다. 새 교육과정은 2030년부터 학교 현장에 적용될 것으로 전망된다.



학교 현장에서는 비판적인 목소리가 나왔다. 이종관 경기 성남 영성중 역사교사는 “배재고 사태는 역사 지식의 문제가 아니라 혐오와 조롱의 문제”라며 “학교에서 혐오 문제를 직접 다루는 별도의 교육 개발이 필요하다”고 지적했다.

