코스피 6% 넘게 급락…이틀도 못 간 ‘7000선’

반도체 피크아웃 우려 커진 데다 금리 인상 겹치며 매도 심리 자극 원·달러 환율 1480원대 소폭 하락

코스피 지수가 16일 6% 넘게 급락하며 하루 만에 다시 ‘7000선’을 내줬다. 반도체 업황을 둘러싼 우려가 국내 증시를 ‘롤러코스피’로 만드는 모양새다. 여기에 한국은행의 금리 인상까지 겹치며 투자심리가 위축된 것으로 풀이된다. 원·달러 환율은 소폭 하락했다.



코스피는 이날 전장 대비 463.81포인트(6.37%) 내려간 6820.60에 마감했다. 지수는 6960.50으로 하락 출발해 한때 7.6%대까지 낙폭을 키워 6730선으로 밀리기도 했다. 이날 장중 고점과 저점의 차이는 265.06포인트에 달했다.



코스닥도 37.59포인트(4.53%) 하락한 791.84로 800선을 다시 반납했다.



이날 급락세에 코스피와 코스닥 시장에서는 잇따라 매도 사이드카(프로그램 매도호가 일시효력정지)가 발동됐다. 올해 유가증권시장에서 사이드카가 발동된 건 37번째다. 유가증권시장에서는 외국인이 1조3909억원, 기관이 2조3665억원 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 반면 개인은 3조6580원 순매수하며 지수 하단을 지지했다.



최근 증시 변동성은 ‘반도체 종목’이 상승이든 하락이든 방향을 이끄는 분위기다. 삼성전자는 이날 전장 대비 8.77% 급락한 25만5000원에, SK하이닉스는 11.53% 폭락한 184만2000원에 거래를 마쳤다. 이날 대만 반도체기업 TSMC 실적 발표를 앞두고 경계감이 커진 점도 투자심리를 위축시켰다. TSMC가 2분기 사상 최대 순이익을 발표했지만 얼어붙은 반도체 투자심리를 회복시키기에는 역부족이었다.



전날 밤 미국 뉴욕 증시에서도 반도체 업황의 피크아웃(정점 후 하락) 우려가 커지면서 마이크론테크놀로지(-8.02%), 인텔(-4.43%) 등이 하락했다. 여기에 한은이 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 인상하고 추가 인상까지 시사한 점도 매도세를 자극한 것으로 풀이된다.



이경민 대신증권 연구원은 “메모리 공급 확대 및 데이터센터 투자 둔화 가능성이 부각되며 미국 증시에서 반도체주가 급락했고 국내 반도체 업종 투자심리에도 부정적으로 작용했다”며 “다만 금리 인상은 시장 예상에 부합한 결정이었던 만큼 증시에 미친 영향은 제한적인 것으로 보인다”고 말했다.



환율은 이날 소폭 하락했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 4.3원 내린 1480.4원에 마감했다.



간밤 미국 6월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.3% 하락해 시장 추정치를 하회하며 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 우려가 약화됐고 한은이 이날 금리 인상을 단행한 게 영향을 준 것으로 풀이된다.

