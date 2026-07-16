한은, 금리 인상…‘긴축’ 선회

기준금리 ‘2.5 → 2.75%’ “경기 반등 속 물가 불안 지속” 8월 인상에도 “모든 가능성” 미국과 금리차 ‘1%P’로 줄어

한국은행 금융통화위원회가 16일 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 0.25%포인트 인상했다. 2023년 1월 이후 3년6개월 만에 기준금리를 올린 것이다. 금통위는 “기준금리 인상 기조를 이어간다”며 연내 추가 인상도 시사했다.



금통위는 이날 서울 중구 한은 본관에서 회의를 열어 금통위원 7명 만장일치로 금리 인상을 결정했다. 기준금리 인상은 2023년 1월(연 3.25%→3.50%) 이후 3년6개월 만이다. 금통위는 지난해 5월 기준금리를 연 2.75%에서 2.50%로 내린 후 지난 5월까지 여덟 차례 연속 동결하다 이번에 금리를 올렸다.



이로써 미국(연 3.50~3.75%)과의 기준금리 차(상단 기준)는 1.25%포인트에서 1%포인트로 줄어들었다. 미국과의 금리 차가 1%포인트로 좁혀진 것도 2023년 1월 이후 3년6개월 만이다.



금통위는 인상 배경으로 ‘경기 반등과 물가 불안’을 들었다. 금통위는 통화정책방향 의결문에서 “올해 성장률은 지난 5월 전망치(2.6%)를 큰 폭으로 상회할 것으로 예상된다”며 “성장세가 수출과 투자를 중심으로 강화되는 가운데 물가 상승률은 상당 기간 목표 수준을 상회할 것으로 보이고, 금융 안정 측면의 리스크도 지속되고 있다”고 설명했다.



중동전쟁으로 소비자물가 상승률이 지난 5월(3.1%)과 6월(3.2%) 잇달아 3%대를 기록하면서 물가에 경고음이 켜졌다. 인공지능(AI)발 반도체 호황으로 기준금리를 인상해도 버틸 기초체력이 된다는 판단도 작용했다. 금통위는 또한 “향후 금리 인상 기조를 이어나갈 필요가 있다”고 밝혔다. 일각에서는 금통위가 오는 8월 연달아 기준금리 인상을 결정할 수 있다는 관측이 나온다. 신현송 한은 총재는 8월 기준금리 인상 여부를 묻자 “모든 가능성을 열어두고 통화정책을 하겠다”고 말했다.



이날 금리 인상은 유럽중앙은행(ECB·6월11일)과 일본은행(6월16일) 등 주요국 중앙은행의 연이은 기준금리 인상 흐름과도 맞닿아 있다. 신 총재는 그러면서 “국내 경제는 수출과 투자가 높은 증가세를 지속하고, 소비도 소득 개선에 힘입어 회복세가 확대될 것”이라며 “지금 판단할 때 2.6%는 너무 낮다. 다음 발표에서 상당 폭 상향 조정될 것”이라고 말했다. 재정경제부는 지난 14일 올해 경제성장률 전망치를 2.0%에서 3.0%로 올렸다.

