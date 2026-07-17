“기차 타고 떠나요” 코레일, 여름철 지역축제 4선 추천

본격적인 여름 휴가철을 맞아 한국철도공사(코레일)가 기차와 대중교통으로 편리하게 방문할 수 있는 전국 지역축제 4곳을 추천했다. 교통 체증과 주차 부담 없이 철도를 이용해 역사와 문화, 물놀이를 함께 즐길 수 있는 축제들이다.

먼저 강원 정선에서는 ‘아우라지 뗏목축제’가 7월 31일부터 8월 2일까지 열린다. 정선아리랑의 발상지이자 과거 한양으로 목재를 실어 나르던 뗏목의 출발지인 아우라지에서 전통 뗏목 제작 시연과 정선아리랑 공연, 전통혼례 재현, 맨손 송어잡기, 뗏목 타기 등 다양한 체험 프로그램이 진행된다. 정선아리랑열차를 이용해 나전역에서 내리면 축제장까지 도보 5분 거리다.

충남 보령 대천해수욕장에서는 7월 24일부터 8월 9일까지 ‘보령머드축제’가 열린다. 머드 체험존과 가족 단위 방문객을 위한 패밀리존을 비롯해 EDM 공연, 머드 물대포 등 다양한 프로그램을 즐길 수 있다. 장항선 대천역에서 100번 버스를 이용하면 약 25분 만에 축제장에 도착한다.

강원 평창에서는 7월 24일부터 8월 2일까지 ‘평창더위사냥축제’가 열린다. 연중 10℃ 안팎을 유지하는 냉천수를 활용한 물놀이와 대형 물대포, 물싸움 프로그램 등을 즐길 수 있으며, 막국수 등 지역 먹거리도 맛볼 수 있다. KTX 평창역에서 인근 버스를 이용하면 약 10분이면 축제장에 닿는다.

색다른 여름 축제를 찾는다면 경북 문경의 ‘문경 좀비 워터 나이트’도 눈길을 끈다. 8월 8일 문경에코월드에서 열리는 이번 행사는 옛 은성탄광을 배경으로 좀비를 피해 탈출하는 생존 게임 형식으로 진행된다. 호러 페이스페인팅과 좀비 포토존 등 공포 콘텐츠와 물놀이를 결합한 이색 체험도 마련된다. 문경역에서 시내버스를 환승하면 축제장까지 이동할 수 있다.

코레일 측은 “철도와 지역 대중교통을 함께 이용하면 보다 편리하게 전국의 여름 축제를 즐길 수 있다”며 “방문 전 열차와 연계 교통편 운행 시간, 행사 일정 등을 미리 확인하고, 야외 활동에 대비해 충분한 수분과 자외선 차단용품, 여벌 옷 등을 준비하는 것이 좋다“고 안내했다.