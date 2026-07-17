물 만난 여름, 페스티벌 뒤흔들 ‘스타일 룩’은?

비키니부터 커버업까지

본격적인 여름 축제 시즌이 시작됐다. 워터밤을 비롯한 각종 야외 페스티벌이 잇따라 열리면서 음악만큼이나 ‘페스티벌 룩’에도 관심이 쏠리고 있다. 물놀이와 야외 활동이 많은 만큼 스타일은 물론 활동성과 실용성을 함께 고려하는 것이 중요하다.

플라워 패턴으로 포인트

올여름 가장 눈에 띄는 트렌드는 플라워 패턴이다.

화려한 플라워 프린트는 단조로운 수영복 스타일에 포인트를 더하고, 야외 페스티벌 특유의 자유롭고 이국적인 분위기와도 잘 어울린다. 반대로 잔잔한 플라워 패턴은 로맨틱한 분위기를, 큼직한 트로피컬 플라워 패턴은 한층 경쾌하고 강렬한 인상을 연출한다.

스타일링을 완성하는 액세서리로는 선글라스가 빠질 수 없다. 올여름에는 레트로 감성의 두꺼운 아세테이트 프레임이나 Y2K 무드의 컬러 틴트 렌즈가 트렌드로 꼽힌다.

커버업 하나면 활용도 ‘UP’

축제 장소를 오갈 때나 해가 진 뒤에는 수영복 위에 가볍게 걸칠 수 있는 커버업이 유용하다. 린넨 셔츠는 통기성이 뛰어나고 물에 젖어도 비교적 빨리 마르는 것이 장점이다. 오버사이즈 셔츠와 숏팬츠를 함께 매치하면 자연스러운 리조트룩을 연출할 수 있다.

보헤미안 스타일을 선호한다면 네트 니트와 시스루 로브, 크로셰 톱도 좋은 선택이다. 수영복 위에 걸쳐 입기 좋을 뿐 아니라 축제가 끝난 뒤에는 데님 팬츠나 쇼츠와 매치해 일상복으로도 활용할 수 있다.

워터 페스티벌엔 래시가드

워터밤처럼 물놀이가 중심인 축제에서는 활동성과 기능성을 갖춘 래시가드가 제격이다. 강한 자외선을 막아주고 피부를 보호하는 것은 물론, 노출이 부담스러운 사람도 편하게 즐길 수 있다.

네온 컬러나 비비드한 원색을 선택하면 축제 분위기를 살리면서도 존재감을 더할 수 있다. 비키니나 쇼츠와 세트로 구성된 래시가드를 고르면 상황에 따라 편하게 입고 벗을 수 있어 활용도가 높다.