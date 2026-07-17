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본문 요약

미국 성인을 대상으로 한 여론조사에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 강력하게 지지한다는 응답이 15%로 역대 최저를 기록했다.

스스로를 무당파로 규정하는 응답자 중 트럼프 대통령에 대한 지지율은 26%에 그쳤다.

이 가운데 트럼프 대통령을 강력히 지지한다는 응답자는 6%에 불과했고 71%는 반대한다는 입장을 보였다.

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트럼프 지지율 37%···‘강력 지지’는 15%로 역대 최저

입력 2026.07.17 08:18

  • 전현진 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

미국 성인을 대상으로 한 여론조사에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 강력하게 지지한다는 응답이 15%로 역대 최저를 기록했다.

16일(현지시간) 미 일간 워싱턴포스트(WP)에 따르면 WP와 여론조사기관 입소스가 8∼13일 미국 성인 2천648명을 조사한 결과 트럼프 대통령을 지지한다는 응답자는 37%로 지난 2월 조사와 동일했다.

그러나 강력 지지한다는 응답은 15%로 역대 최저치였다. 2기 트럼프 행정부가 출범한 작년 초엔 27%였는데 지난 2월 19%를 거쳐 점점 줄어든 것이다.

트럼프 대통령의 국정운영을 지지하는 이들 가운데 3분의 2가 ‘강력 지지’를 택했던 첫 임기 때와 비교된다고 WP는 전했다.

스스로를 무당파로 규정하는 응답자 중 트럼프 대통령에 대한 지지율은 26%에 그쳤다. 이 가운데 트럼프 대통령을 강력히 지지한다는 응답자는 6%에 불과했고 71%는 반대한다는 입장을 보였다.

트럼프 대통령은 성별, 연령, 교육 수준, 소득 수준, 인종과 상관없이 30∼40% 정도의 낮은 지지율을 보이고 있지만 농촌 지역 성인으로 한정할 때는 50%, 대학 학위가 없는 백인 남성 중에서는 53%, 백인 가톨릭 신자 사이에서는 57%, 백인 복음주의 개신교 신자 사이에서는 70%의 지지율을 기록했다.

응답자 43%는 작년 트럼프 행정부 출범 당시보다 개인적 경제상황이 좋지 않다고 답했다. 1기 트럼프 행정부 시절인 2018년의 13%와 비교하면 상당히 높은 수치다.

트럼프 대통령은 지난 2월 말 대이란 군사작전 개시 이후 지지율 고전을 면치 못하고 있다. 이란 전쟁 자체에 대한 여론의 지지가 크지 않고 유가 급등에 따른 물가 상승이 겹치면서 지지율이 30%대를 맴돌고 있다.

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