‘출마 자격 논란’ 송영길·김용 “검찰이 빼앗은 시간은 결격 사유 안돼”

당비 납부 기간 미충족으로 8·17 전당대회 출마 자격에 논란이 생긴 송영길 더불어민주당 의원과 김용 전 민주연구원 부원장은 17일 공동성명을 내고 “검찰이 빼앗은 시간은 결격 사유가 될 수 없다”고 주장했다.

두 사람은 공동성명에서 “두 사람의 당비 납부 기록에 비어 있는 칸은, 바로 검찰 탄압의 시간”이라며 전당대회 출마 자격을 확인해 달라고 요구했다.

민주당 당직 선거에 출마하기 위해선 경선일이나 선거일로부터 6개월 중 민주당에 입당해 6회 이상 당비를 납부해야 출마 자격이 주어진다. 정치자금법 위반 등의 혐의로 2023년 민주당을 탈당 후 지난 2월 복당한 송 의원은 이 기준을 충족시키지 못한다. 정치자금법 위반 혐의로 수감됐다 지난해 8월 보석으로 출소한 김 전 부원장 역시 수감기간 중 계좌가 동결되면서 당비 납비 기준을 충족하지 못한 것으로 알려졌다.

이들은 입장문에서 “송영길은 민주당 소속 국회의원이다. 공직 후보는 되는데 당직 후보는 안된다고 결정한다면 당원들이 받아들이겠느냐”고 주장했다.

이들은 또 “(김용 전 부위원장처럼) 계좌가 동결된 사람에게 왜 당비를 이체하지 않았느냐고 묻는 것은 손발을 묶어놓고 왜 뛰지 않았느냐고 묻는 것과 같다”며 “당규는 상당한 사유가 있을 때 당무위원회 의결로 예외를 인정할 수 있다고 분명히 정하고 있다”고 밝혔다. 이들은 “검찰의 조작 수사로 인한 계좌 동결보다 더 상당한 사유가 세상 어디에 있느냐”고 주장했다.

이들은 “최고위는 송영길의 후보 등록을 즉시 수리하고, 김용에 대한 예외 인정 안건을 즉각 당무위에 회부하라”며 “당무위는 후보 등록 일정에 지장이 없도록 지체 없이 의결하라”고 밝혔다. 이들은 “지도부는 이번 결정이 전당대회 유불리 계산과 무관함을 행동으로 증명하라”고도 주장했다.