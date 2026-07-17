카페인 없는 여름 차 찾는다면…“페퍼민트 속쓰린 사람은 마시면 안 된다?”

무더운 날씨가 이어지면서 시원한 아이스티를 찾는 사람이 늘고 있다. 하지만 커피나 홍차, 녹차는 카페인이 부담스럽다는 이유로 망설이는 경우도 적지 않다. 이런 사람들에게 자주 추천되는 것이 바로 페퍼민트차다.

요즘 같은 때는 뜨거운 물에 5~10분 정도 충분히 우려낸 뒤 식혀 냉장 보관하면 깔끔한 아이스티를 만들 수 있다. 레몬 한 조각이나 오이, 탄산수를 더하면 청량감이 살아나고, 복숭아나 라임을 곁들이면 색다른 향을 즐길 수 있다. 설탕 대신 약간의 꿀을 넣어도 잘 어울린다.

상쾌한 향 덕분에 여름 음료로 인기가 높지만, 마시면 잠이 달아난다거나 속이 쓰린 사람은 절대 마시면 안 된다는 등 잘못 알려진 정보도 많다. 페퍼민트차에 대한 오해와 진실을 정리했다.

·페퍼민트차에도 카페인이 들어 있다?

사실은 아니다. 페퍼민트차는 홍차나 녹차처럼 찻잎으로 만드는 차가 아니라 페퍼민트 잎을 우려낸 허브차다. 따라서 자연적으로 카페인이 들어 있지 않다. 늦은 오후나 저녁에도 비교적 부담 없이 마실 수 있는 이유다.

·소화가 안 될 때만 마시는 차다?

절반만 맞는 이야기다. 페퍼민트에 들어 있는 멘톨은 위장관의 평활근을 이완시키는 데 도움을 줄 수 있어 더부룩함이나 가스가 찼을 때 편안함을 느끼는 사람이 많다. 특히 과민성장증후군(IBS) 관련 연구에서는 페퍼민트 성분이 증상 완화에 도움이 될 가능성이 꾸준히 제시되고 있다. 하지만 대부분의 연구는 페퍼민트 오일을 대상으로 이뤄졌으며, 페퍼민트차 자체의 효과를 동일하게 단정하기는 어렵다.

·여름에 아이스로 마시면 효과가 떨어진다?

사실이 아니다. 페퍼민트의 상쾌한 맛을 내는 멘톨은 차갑게 마셔도 그대로 유지된다. 뜨거운 물에 먼저 충분히 우려낸 뒤 냉장고에서 식혀 아이스티로 즐겨도 향과 맛을 충분히 느낄 수 있다. 설탕이 많이 들어간 음료 대신 얼음을 넣은 페퍼민트 아이스티를 마시면 수분 보충에도 도움이 된다.

·누구에게나 좋은 차다?

꼭 그렇지는 않다. 평소 역류성 식도염이나 위산 역류가 있는 사람은 주의가 필요하다. 페퍼민트는 식도와 위 사이의 괄약근을 이완시킬 수 있어 일부 사람에서는 속쓰림이나 역류 증상이 심해질 수 있다. 평소 마신 뒤 속이 쓰리거나 신물이 올라오는 느낌이 있다면 양을 줄이거나 다른 허브차를 선택하는 것이 좋다.

·감기에 걸렸을 때만 도움이 된다?

꼭 그렇지는 않다. 페퍼민트 특유의 시원한 향은 코가 막혔을 때 숨쉬기가 조금 더 편안하게 느껴지도록 도와줄 수 있다. 또한 입안을 상쾌하게 하고 입 냄새를 줄이는 데도 도움이 될 수 있다. 다만 감기나 비염을 치료하는 약은 아니며, 증상을 일시적으로 완화하는 수준으로 이해하는 것이 맞다.

·많이 마실수록 건강에 좋다?

무엇이든 그렇지만, 적당히 마시는 것이 좋다. 페퍼민트차는 칼로리와 카페인이 거의 없어 물 대신 즐기기 좋은 음료다. 하지만 어떤 음식이나 음료도 지나치면 부담이 될 수 있다. 전문가들은 하루 1~3잔 정도를 무난한 섭취량으로 본다. 위산 역류가 있거나 특정 약물을 복용 중인 사람은 의료진과 상담하는 것이 좋다.