최태원 “SK하이닉스 주식 가만히 갖고 있으면 돼…우상향할 것”

“너무 빨리 올라서 현실에 적응하는 과정”

최태원 대한상공회의소 회장 겸 SK그룹 회장이 17일 SK하이닉스 주가의 장기 우상향을 전망해 투자자들에게 장기 보유를 조언했다. 최 회장은 미·중 인공지능(AI) 패권 경쟁 속에서 한국이 살아남기 위한 전략으로 ‘틈새시장 공략’과 ‘지능 수출’을 제시했다.

최 회장은 이날 제주에서 열린 대한상의 하계포럼 대담에서 SK하이닉스 주가 전망을 긍정적으로 평가했다. 그는 “메모리는 계속 필요하기 때문에 시간을 두면 우상향으로 간다”며 “다음 달 주가는 모르지만 샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는 게 재산 보전에 좋은 방법”이라고 말했다. AI 산업의 성장 속도에 맞춰 메모리 수요가 기하급수적으로 늘어날 수밖에 없다는 판단이다. 최근 급격한 주가 변동성에 대해서는 “너무 빨리 올라서 현실에 적응하는 과정”이라고 설명했다.

국내 AI 산업의 전략으로는 미국과 중국의 패권 경쟁을 우회한 틈새시장 공략을 제시했다. 미국은 뛰어난 품질로 접근하고 중국은 가격 우위를 앞세우는 상황에서 한국이 이들과 전면전을 벌이기는 어렵다는 분석이다. 최 회장은 “우리는 인프라를 깔아 그 위에 필요한 애플리케이션을 만들고 틈새시장을 개척해야 한다”고 강조했다. 단순히 메모리 반도체만 팔 것이 아니라 컴퓨팅 용량을 만들어 제공하거나 중립국에 대형언어모델(LLM)을 수출하는 등 ‘지능 수출’로 전략을 전환해야 한다는 구상이다.

AI 시대에 생존하기 위해 필요한 경쟁력으로는 ‘생각, 적응, 공감, 바디 스킬’ 등 네 가지 근육을 제시했다. 미래 교육은 주입식이 아니라 인간 생활에 실질적인 도움을 주는 방향으로 가야 한다는 주장이다. 최 회장은 최근 SK하이닉스 채용에서 대학 졸업 요건을 폐지한 사실을 언급했다. “대학 졸업장이 인재를 보증하는 시대는 끝났다”고 지적하면서 “실패를 극복하는 회복력과 타인에 공감하는 마음이 미래 사회의 핵심 역량이 될 것”이라고 내다봤다.

AI 기술의 발전이 고용 감소로 이어지지 않을 것이라는 관측도 내놨다. 최 회장은 “AI 도입의 궁극적인 목표가 단순한 비용 절감이 아니다”라고 짚었다. 생산성을 높인다고 해서 직원들이 일자리를 잃는 구조가 아니라는 설명이다. 그는 “AI 활용으로 여유가 생긴 인력이 이전에 생각지 못했던 새로운 가치를 창출하도록 유도해야 기업이 지속해서 성장할 수 있다”고 덧붙였다.