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본문 요약

간암 말기 판정을 받은 아버지가 중증 자폐성 장애 아들을 위한 시설·주거 공간 준비 과정을 담은 책이 최근 큰 관심을 끌며 교보문고 베스트셀러 순위 10위권에 진입했다.

17일 교보문고의 7월 둘째 주 종합 베스트셀러 순위를 보면 작가 전경철의 에세이 <안녕, 피터팬>은 9위에 올랐다.

저자는 간암 말기로, 자신이 세상을 떠난 뒤 홀로 남겨질 중증 자폐성 장애 아들이 머물 수 있는 보호 시설과 주거 공간을 마련해 오고 있다.

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‘시한부 간암 말기 아빠’ 안타까운 사연에···‘안녕, 피터팬’ 베스트셀러 진입

입력 2026.07.17 11:04

수정 2026.07.17 11:29

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  • 윤승민 기자

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1위는 유시민 신간 ‘유럽 도시 기행 3’

지난 2일 MBC <실화탐사대>에 방영된 간암 말기 전경철씨와 중증 자폐성 장애 아들의 이야기. MBC 제공

지난 2일 MBC <실화탐사대>에 방영된 간암 말기 전경철씨와 중증 자폐성 장애 아들의 이야기. MBC 제공

간암 말기 판정을 받은 아버지가 중증 자폐성 장애 아들을 위한 시설·주거 공간 준비 과정을 담은 책이 최근 큰 관심을 끌며 교보문고 베스트셀러 순위 10위권에 진입했다.

17일 교보문고의 7월 둘째 주(8~14일) 종합 베스트셀러 순위를 보면 작가 전경철의 에세이 <안녕, 피터팬>은 9위에 올랐다. 전주보다 54계단이나 오른 순위다.

저자는 간암 말기로, 자신이 세상을 떠난 뒤 홀로 남겨질 중증 자폐성 장애 아들이 머물 수 있는 보호 시설과 주거 공간을 마련해 오고 있다. 저자는 콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼 브런치에 이와 관련된 일상을 기록했고, 지난달 책으로 출간했다. 저자의 사연은 지난 3월 MBC <실화탐사대>를 통해 알려졌는데, 최근 같은 프로그램에서는 그 후일담을 방영하며 책에 관한 관심도 급증한 것으로 보인다.

‘시한부 간암 말기 아빠’ 안타까운 사연에···‘안녕, 피터팬’ 베스트셀러 진입

1위는 작가 유시민의 신간 <유럽 도시 기행 3>이었다. 스페인 마드리드·바르셀로나, 포르투갈 리스본· 포르투 등 유라시아 대륙 서쪽 끝 네 도시를 다녀온 기록으로, 저자의 유럽 여행 에세이 중 세번째 편이다. 방송인 출신 작가 고명환의 <독서의 기술>도 출간과 함께 2위에 올랐다.

헤르만 헤세의 소설 <싯다르타>가 3위, 유래혁의 장편소설 <수족관>이 4위에 오르는 등 소설 분야 강세도 이어졌다.

*교보문고 7월 2주차 종합 베스트셀러
1. 유럽 도시 기행 3(유시민/생각의길)
2. 독서의 기술(고명환/라곰)
3. 싯다르타(헤르만 헤세/민음사)
4. 수족관(유래혁/포스터샵)
5. 코스모스(칼 세이건/사이언스북스)
6. 나의 첫 번째 부동산 교과서(송희구/서삼독)
7. 참 영원한 성자들의 크신 사랑(김원수/김영사)
8. 니체의 초월자(프리드리히 니체/히읏)
9. 안녕, 피터팬(전경철/이야기장수)
10. 프로젝트 헤일메리(앤디 위어/알에이치코리아)

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