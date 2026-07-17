‘시한부 간암 말기 아빠’ 안타까운 사연에···‘안녕, 피터팬’ 베스트셀러 진입

1위는 유시민 신간 ‘유럽 도시 기행 3’

간암 말기 판정을 받은 아버지가 중증 자폐성 장애 아들을 위한 시설·주거 공간 준비 과정을 담은 책이 최근 큰 관심을 끌며 교보문고 베스트셀러 순위 10위권에 진입했다.

17일 교보문고의 7월 둘째 주(8~14일) 종합 베스트셀러 순위를 보면 작가 전경철의 에세이 <안녕, 피터팬>은 9위에 올랐다. 전주보다 54계단이나 오른 순위다.

저자는 간암 말기로, 자신이 세상을 떠난 뒤 홀로 남겨질 중증 자폐성 장애 아들이 머물 수 있는 보호 시설과 주거 공간을 마련해 오고 있다. 저자는 콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼 브런치에 이와 관련된 일상을 기록했고, 지난달 책으로 출간했다. 저자의 사연은 지난 3월 MBC <실화탐사대>를 통해 알려졌는데, 최근 같은 프로그램에서는 그 후일담을 방영하며 책에 관한 관심도 급증한 것으로 보인다.

1위는 작가 유시민의 신간 <유럽 도시 기행 3>이었다. 스페인 마드리드·바르셀로나, 포르투갈 리스본· 포르투 등 유라시아 대륙 서쪽 끝 네 도시를 다녀온 기록으로, 저자의 유럽 여행 에세이 중 세번째 편이다. 방송인 출신 작가 고명환의 <독서의 기술>도 출간과 함께 2위에 올랐다.

헤르만 헤세의 소설 <싯다르타>가 3위, 유래혁의 장편소설 <수족관>이 4위에 오르는 등 소설 분야 강세도 이어졌다.

*교보문고 7월 2주차 종합 베스트셀러

1. 유럽 도시 기행 3(유시민/생각의길)

2. 독서의 기술(고명환/라곰)

3. 싯다르타(헤르만 헤세/민음사)

4. 수족관(유래혁/포스터샵)

5. 코스모스(칼 세이건/사이언스북스)

6. 나의 첫 번째 부동산 교과서(송희구/서삼독)

7. 참 영원한 성자들의 크신 사랑(김원수/김영사)

8. 니체의 초월자(프리드리히 니체/히읏)

9. 안녕, 피터팬(전경철/이야기장수)

10. 프로젝트 헤일메리(앤디 위어/알에이치코리아)