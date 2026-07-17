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본문 요약

경북도는 돌배를 지역 대표 산림소득 품목으로 삼고 지원책을 강화한다고 17일 밝혔다.

이 나무의 열매인 돌배는 좋은 향이 나 청이나 술을 만드는 데 이용되기도 한다.

김춘희 경북도 산림소득과장은 "돌배는 생산을 넘어 가공과 기능성 소재 개발 등 다양한 산업으로 활용할 수 있는 성장 잠재력이 큰 산림자원"이라며 "돌배 산업이 지역의 새로운 산림소득 모델로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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‘돌배’를 경북 대표 산림소득 품목으로···특화단지 경쟁력 높인다

입력 2026.07.17 11:14

  • 백경열 기자

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돌배나무의 열매인 ‘돌배’의 모습. 경북도 제공

돌배나무의 열매인 ‘돌배’의 모습. 경북도 제공

경북도는 돌배를 지역 대표 산림소득 품목으로 삼고 지원책을 강화한다고 17일 밝혔다.

경북도는 최근 구미 ‘돌배나무 특화단지’에서 종사자 등과 간담회를 열고 운영 현황과 생산 및 가공, 유통 현황을 점검했다. 도는 생산부터 산업화까지 지원을 확대해 임업인의 소득 안정화와 지역경제 활성화를 뒷받침할 계획이다.

구미 돌배나무 특화단지는 2016년부터 5년간 사업비 100억원을 들여 460㏊ 규모로 조성됐다. 이 곳에서는 현재 재배지 관리와 작업로 개설 등 관리사업이 추진 중이다. 생산자 조직은 품평회를 개최하는 등 판로 확대에 주력하고 있다.

또한 산촌소득자원 발굴·육성사업을 통해 가공공장과 세척기, 저온저장시설을 구축하는 등 가공·유통 기반도 확충되고 있다. 산지종합유통센터 건립도 들어설 전망이다.

특히 경북도는 산업화에 힘쓴다는 방침이다. 숙취해소 제품을 출시한 데 이어 기능성 화장품 소재 개발과 피부 적용 시험이 진행되고 있다. 이밖에 돌배를 활용한 식품 개발도 추진 중이다.

돌배나무는 장미과로 배나무의 야생종이다. 이 나무의 열매인 돌배는 좋은 향이 나 청이나 술을 만드는 데 이용되기도 한다.

김춘희 경북도 산림소득과장은 “돌배는 생산을 넘어 가공과 기능성 소재 개발 등 다양한 산업으로 활용할 수 있는 성장 잠재력이 큰 산림자원”이라며 “돌배 산업이 지역의 새로운 산림소득 모델로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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