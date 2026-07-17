‘돌배’를 경북 대표 산림소득 품목으로···특화단지 경쟁력 높인다

경북도는 돌배를 지역 대표 산림소득 품목으로 삼고 지원책을 강화한다고 17일 밝혔다.

경북도는 최근 구미 ‘돌배나무 특화단지’에서 종사자 등과 간담회를 열고 운영 현황과 생산 및 가공, 유통 현황을 점검했다. 도는 생산부터 산업화까지 지원을 확대해 임업인의 소득 안정화와 지역경제 활성화를 뒷받침할 계획이다.

구미 돌배나무 특화단지는 2016년부터 5년간 사업비 100억원을 들여 460㏊ 규모로 조성됐다. 이 곳에서는 현재 재배지 관리와 작업로 개설 등 관리사업이 추진 중이다. 생산자 조직은 품평회를 개최하는 등 판로 확대에 주력하고 있다.

또한 산촌소득자원 발굴·육성사업을 통해 가공공장과 세척기, 저온저장시설을 구축하는 등 가공·유통 기반도 확충되고 있다. 산지종합유통센터 건립도 들어설 전망이다.

특히 경북도는 산업화에 힘쓴다는 방침이다. 숙취해소 제품을 출시한 데 이어 기능성 화장품 소재 개발과 피부 적용 시험이 진행되고 있다. 이밖에 돌배를 활용한 식품 개발도 추진 중이다.

돌배나무는 장미과로 배나무의 야생종이다. 이 나무의 열매인 돌배는 좋은 향이 나 청이나 술을 만드는 데 이용되기도 한다.

김춘희 경북도 산림소득과장은 “돌배는 생산을 넘어 가공과 기능성 소재 개발 등 다양한 산업으로 활용할 수 있는 성장 잠재력이 큰 산림자원”이라며 “돌배 산업이 지역의 새로운 산림소득 모델로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.