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본문 요약

전남광주에서 귀가 중이던 여고생을 살해한 장윤기사건을 수사하면서 '강간 등 살인' 혐의를 적용하지 않은 당시 광산경찰서 형사과장에 대한 구속영장 실질심사가 오는 21일 진행된다.

경찰청 국가수사본부 장윤기 사건 진상규명 특별수사단은 지난 16일 A경정에 대해 사전구속영장을 신청했다.

장씨 사건 수사 당시 광산경찰서 형사과장이었던 A경정은 장씨에게 '강간 목적 살인' 대신 단순 살인 혐의를 적용해 검찰에 송치하는 과정에서 수사팀 의사결정에 영향력을 행사한 혐의를 받는다.

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장윤기 사건 수사 경찰 형사과장, 21일 영장 심사

입력 2026.07.17 11:21

수정 2026.07.17 11:23

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  • 강현석 기자

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‘강간 살인’대신 ‘일반 살인’ 적용 관여 혐의

지난 15일 오전 광주경찰청에서 광주지검 수사관들이 압수수색을 하고 있다. 연합뉴스

지난 15일 오전 광주경찰청에서 광주지검 수사관들이 압수수색을 하고 있다. 연합뉴스

전남광주에서 귀가 중이던 여고생을 살해한 장윤기(23)사건을 수사하면서 ‘강간 등 살인’ 혐의를 적용하지 않은 당시 광산경찰서 형사과장에 대한 구속영장 실질심사가 오는 21일 진행된다.

17일 경찰에 따르면 광주지법은 21일 오전 11시 직권남용권리행사방해와 직무유기 혐의를 받는 A경정에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행할 예정이다.

경찰청 국가수사본부 장윤기 사건 진상규명 특별수사단은 지난 16일 A경정에 대해 사전구속영장을 신청했다.

장씨 사건 수사 당시 광산경찰서 형사과장이었던 A경정은 장씨에게 ‘강간 목적 살인’ 대신 단순 살인 혐의를 적용해 검찰에 송치하는 과정에서 수사팀 의사결정에 영향력을 행사한 혐의를 받는다.

특별수사단은 장씨의 스토킹 사건과 살인 사건을 병합하지 않고 분리 수사하는 과정에도 A경정이 관여했는지도 살펴보고 있는 것으로 전해졌다.

경찰청 특별수사단은 장씨 사건의 수사팀장이있던 B경감을 증거인멸 등의 혐의로 구속해 검찰에 송치했다. 당시 광산경찰서장이었던 C경무관도 직권남용권리행사방해 혐의로 입건했다.

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