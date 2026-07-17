창간 80주년 경향신문

경북서 소방기관 사칭 사기 급증···1년새 6억3000만원 피해

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경북소방본부는 최근 소방기관 및 공무원을 사칭한 사기 범죄가 잇따르고 있어 주의해야 한다고 17일 밝혔다.

경북소방본부는 소방점검이나 소방시설 설치와 관련한 연락을 받을 경우에는 반드시 해당 소방서 대표전화로 사실 여부를 확인할 것을 당부했다.

성호선 경북소방본부장은 "소방당국은 어떠한 경우에도 특정 업체를 통한 물품 구매나 금전 송금을 요구하지 않는다"며 "조금이라도 의심스러운 연락을 받으면 반드시 해당 소방서에 사실 여부를 확인해 달라"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경북서 소방기관 사칭 사기 급증···1년새 6억3000만원 피해

입력 2026.07.17 11:26

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
소방기관 사칭 사기 주의 전단. 경북소방본부 제공

소방기관 사칭 사기 주의 전단. 경북소방본부 제공

경북소방본부는 최근 소방기관 및 공무원을 사칭한 사기 범죄가 잇따르고 있어 주의해야 한다고 17일 밝혔다.

경북소방본부에 따르면 지난해 5월부터 올해 6월까지 경북에서 접수된 사칭 피해 사례는 총 159건, 피해액은 약 6억4000만원으로 집계됐다. 이중 소방기관을 사칭한 사례가 150건(약 6억3000만원)으로 대부분을 차지했다.

사기범들은 소방공무원을 사칭해 ‘소방점검이 예정돼 있다’, ‘관련 법령이 개정돼 소방시설을 설치해야 한다’, ‘지정업체에서 물품을 먼저 구매하면 소방본부에서 비용을 지원해 준다’ 등이라고 속인 것으로 파악됐다. 이후 특정 업체 계좌로 송금을 유도하는 수법을 사용했다고 소방당국은 설명했다.

실제 지난달 20일 구미에서는 소화장치와 질식소화포를 지정업체에서 구매하면 비용을 지원해 준다고 속여 피해자로부터 1125만원을 가로챈 사건이 발생했다.

또한 이달 9일에는 포항의 한 공방 업주에게 법령 개정을 이유로 인공지능(AI) 화재감지기와 리튬이온 소화기 설치가 의무화됐다고 속여 특정 업체에 540만원을 송금하도록 유도한 사례도 있었다.

경북소방본부는 소방점검이나 소방시설 설치와 관련한 연락을 받을 경우에는 반드시 해당 소방서 대표전화로 사실 여부를 확인할 것을 당부했다.

성호선 경북소방본부장은 “소방당국은 어떠한 경우에도 특정 업체를 통한 물품 구매나 금전 송금을 요구하지 않는다”며 “조금이라도 의심스러운 연락을 받으면 반드시 해당 소방서에 사실 여부를 확인해 달라”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글