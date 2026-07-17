경북서 소방기관 사칭 사기 급증···1년새 6억3000만원 피해

경북소방본부는 최근 소방기관 및 공무원을 사칭한 사기 범죄가 잇따르고 있어 주의해야 한다고 17일 밝혔다.

경북소방본부에 따르면 지난해 5월부터 올해 6월까지 경북에서 접수된 사칭 피해 사례는 총 159건, 피해액은 약 6억4000만원으로 집계됐다. 이중 소방기관을 사칭한 사례가 150건(약 6억3000만원)으로 대부분을 차지했다.

사기범들은 소방공무원을 사칭해 ‘소방점검이 예정돼 있다’, ‘관련 법령이 개정돼 소방시설을 설치해야 한다’, ‘지정업체에서 물품을 먼저 구매하면 소방본부에서 비용을 지원해 준다’ 등이라고 속인 것으로 파악됐다. 이후 특정 업체 계좌로 송금을 유도하는 수법을 사용했다고 소방당국은 설명했다.

실제 지난달 20일 구미에서는 소화장치와 질식소화포를 지정업체에서 구매하면 비용을 지원해 준다고 속여 피해자로부터 1125만원을 가로챈 사건이 발생했다.

또한 이달 9일에는 포항의 한 공방 업주에게 법령 개정을 이유로 인공지능(AI) 화재감지기와 리튬이온 소화기 설치가 의무화됐다고 속여 특정 업체에 540만원을 송금하도록 유도한 사례도 있었다.

경북소방본부는 소방점검이나 소방시설 설치와 관련한 연락을 받을 경우에는 반드시 해당 소방서 대표전화로 사실 여부를 확인할 것을 당부했다.

성호선 경북소방본부장은 “소방당국은 어떠한 경우에도 특정 업체를 통한 물품 구매나 금전 송금을 요구하지 않는다”며 “조금이라도 의심스러운 연락을 받으면 반드시 해당 소방서에 사실 여부를 확인해 달라”고 말했다.