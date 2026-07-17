연휴 내내 장맛비…수도권 최대 300㎜·시간당 80㎜ 폭우

제헌절을 시작으로 연휴 내내 장맛비가 이어지겠다. 이날 밤부터 주말인 18~19일까지 수도권에 최대 300㎜ 비가 쏟아질 전망이다.

기상청은 17일 수시 예보 브리핑을 열고, “주말 전국 대부분 지역에 비가 내리고, 특히 중부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 매우 강하고 많은 비가 내리겠다”고 밝혔다.

비는 충청권과 남부지방, 제주도를 시작으로 밤부터 수도권과 강원도로 확대될 것으로 보인다. 17일 예상 강수량은 충청권 20~60㎜, 남부지방 5~60㎜, 제주 5~10㎜다.

18일 새벽부터 오전 사이에는 중부지방을 중심으로 시간당 50~80㎜의 매우 강한 비가 쏟아질 것으로 예상된다. 이번 비는 정체전선 위에서 발달한 중규모 저기압이 남쪽의 고온다습한 공기를 북쪽으로 끌어올리면서 강해질 전망이다. 북상한 고온다습한 공기가 북쪽의 건조한 공기와 충돌해 비구름이 크게 발달하고, 하층제트(저층의 강한 바람)가 수증기를 계속 공급하면서 매우 강한 비가 쏟아질 것으로 예상된다.

이광연 기상청 예보분석관은 “18일 새벽부터 오전 사이 수도권과 강원 중·남부 내륙, 충청 북부에는 매우 강하고 많은 비가 내릴 것으로 예상된다”며 “일부 지역은 호우 긴급재난문자가 발송될 가능성이 있는 만큼 호우 피해가 발생하지 않도록 주의해달라”고 당부했다.

18일 밤부터 19일 새벽 사이에는 정체전선 위에서 중규모 저기압이 다시 발달하면서 비구름이 다시 강해질 전망이다. 이후 저기압은 점차 약해져 북동쪽으로 빠져나가고, 정체전선은 남쪽으로 내려가면서 강한 비가 내리는 지역도 중부지방에서 남부지방으로 이동할 것으로 예상된다.

18~19일 이틀간 예상 강수량은 수도권·강원 100~200㎜, 충청권 80~150㎜, 전북·경북 30~100㎜, 전남·경남 20~60㎜다. 다만 남쪽의 고온다습한 공기와 북쪽의 건조한 공기가 강하게 충돌하고, 하층제트와 지형 효과까지 더해지는 수도권과 강원 영서 중·남부는 최대 300㎜ 이상, 충청 북부는 최대 250㎜ 이상의 극한호우가 내릴 가능성이 있다.

20일에도 정체전선의 영향으로 비가 이어질 전망이다. 고온다습한 공기와 북쪽의 건조한 공기의 충돌은 다소 약해지지만, 비구름을 키울 열과 수증기가 충분해 강한 비가 내릴 가능성이 있다.

비가 이어지면서 당분간 기온은 평년(최고 26~31도) 수준에 머물겠다. 그러나 습도가 높아 체감온도는 31도 안팎, 제주도는 33도 안팎까지 오르며 무덥겠다. 제주도를 중심으로 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.