창간 80주년 경향신문

나들이 차량 ‘북새통’···인천 신도평화대교 ‘교통 대란’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인천공항이 있는 영종도와 옹진군 섬인 신도를 잇는 신도평화대교 지난 14일 개통 후 첫 연휴를 맞아 관광객이 대거 몰리면서 극심한 차량 정체가 빚어지고 있다.

이날 신도평화대교 입구인 삼목1교차로와 공항신도시 주변에는 차량 정체가 극심하게 빚어지고 있다.

경찰 관계자는 "나들이 차량이 한꺼번에 몰리면서 신도평화대교에 극심한 혼잡이 발생하고 있다"며 "신도로 진입하는 차량에 대해서는 한 번 들어가면 나오기 어렵다고 설명하고 있고, 신도에서 빠져나오는 차량은 신속하게 나올 수 있도록 교통상황을 관리하고 있다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

나들이 차량 ‘북새통’···인천 신도평화대교 ‘교통 대란’

입력 2026.07.17 12:07

수정 2026.07.17 12:14

펼치기/접기
  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
신도평화대교와 연결되는 공항신도시 진입로가 극심한 체증을 빚고 있다. 연합뉴스 제공

신도평화대교와 연결되는 공항신도시 진입로가 극심한 체증을 빚고 있다. 연합뉴스 제공

인천공항이 있는 영종도와 옹진군 섬인 신도를 잇는 신도평화대교 지난 14일 개통 후 첫 연휴를 맞아 관광객이 대거 몰리면서 극심한 차량 정체가 빚어지고 있다.

인천 영종경찰서는 17일 오전 11시 10분부터 신도평화대교 진입을 부분 통제하고 있다고 밝혔다.

이날 신도평화대교 입구인 삼목1교차로와 공항신도시 주변에는 차량 정체가 극심하게 빚어지고 있다.

경찰 관계자는 “나들이 차량이 한꺼번에 몰리면서 신도평화대교에 극심한 혼잡이 발생하고 있다”며 “신도로 진입하는 차량에 대해서는 한 번 들어가면 나오기 어렵다고 설명하고 있고, 신도에서 빠져나오는 차량은 신속하게 나올 수 있도록 교통상황을 관리하고 있다”고 말했다.

이어 “섬인 신도에는 교통 인프라가 제대로 갖춰지지 않았다”고 덧붙였다.

영종구는 안내문자를 통해 “신도평화대교 방향으로 차량 통행이 집중되고 있으니 유의해달라”고 당부했다.

영종도와 신도 주민들은 2019년 용유도~무의도를 연결하는 무의대교 개통 때처럼 신도평화대교가 개통되면 관광객이 몰릴 것으로 예상됐지만, 인천시와 옹진군이 교통 대책이나 인프라를 제대로 갖추지 못했다는 지적이다.

영종도~신도를 잇는 신도평화대교는 길이 3.26㎞ 왕복 2차선 해상교량으로, 지난 14일 오후 2시 전면 개통됐다.

신도평화대교 개통으로 그동안 영종도 삼목선착장에서 배를 타고 가야 했던 신도를 포함해 시도·모도도는 이제 차량으로 24시간 자유롭게 오갈 수 있게 됐다.

신도평화대교 위치도. 인천시 제공

신도평화대교 위치도. 인천시 제공

신도평화대교 삼목1교차로 전경. 인천시 제공

신도평화대교 삼목1교차로 전경. 인천시 제공

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글