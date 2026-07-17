나들이 차량 ‘북새통’···인천 신도평화대교 ‘교통 대란’

인천공항이 있는 영종도와 옹진군 섬인 신도를 잇는 신도평화대교 지난 14일 개통 후 첫 연휴를 맞아 관광객이 대거 몰리면서 극심한 차량 정체가 빚어지고 있다.

인천 영종경찰서는 17일 오전 11시 10분부터 신도평화대교 진입을 부분 통제하고 있다고 밝혔다.

이날 신도평화대교 입구인 삼목1교차로와 공항신도시 주변에는 차량 정체가 극심하게 빚어지고 있다.

경찰 관계자는 “나들이 차량이 한꺼번에 몰리면서 신도평화대교에 극심한 혼잡이 발생하고 있다”며 “신도로 진입하는 차량에 대해서는 한 번 들어가면 나오기 어렵다고 설명하고 있고, 신도에서 빠져나오는 차량은 신속하게 나올 수 있도록 교통상황을 관리하고 있다”고 말했다.

이어 “섬인 신도에는 교통 인프라가 제대로 갖춰지지 않았다”고 덧붙였다.

영종구는 안내문자를 통해 “신도평화대교 방향으로 차량 통행이 집중되고 있으니 유의해달라”고 당부했다.

영종도와 신도 주민들은 2019년 용유도~무의도를 연결하는 무의대교 개통 때처럼 신도평화대교가 개통되면 관광객이 몰릴 것으로 예상됐지만, 인천시와 옹진군이 교통 대책이나 인프라를 제대로 갖추지 못했다는 지적이다.

영종도~신도를 잇는 신도평화대교는 길이 3.26㎞ 왕복 2차선 해상교량으로, 지난 14일 오후 2시 전면 개통됐다.

신도평화대교 개통으로 그동안 영종도 삼목선착장에서 배를 타고 가야 했던 신도를 포함해 시도·모도도는 이제 차량으로 24시간 자유롭게 오갈 수 있게 됐다.