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시진핑 중국 국가주석이 17일 상하이에서 열린 세계인공지능컨퍼런스 개막식에 처음으로 참석해 인공지능 개발은 국제 협력으로 이뤄져야 한다고 밝혔다.

블룸버그통신과 AFP통신은 시 주석이 이날 개막 기조연설에서 "AI 개발은 한 나라의 독주가 아니라 국제 협력의 교향곡이 돼야 한다"고 말했다고 전했다.

시 주석은 "AI 분야에서 국가안보 개념을 과도하게 확장하거나 자국 안보를 타국 안보보다 우선시하는 것에 함께 반대해야 한다"고도 강조했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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시진핑, 세계AI컨퍼런스 첫 참석···“AI 개발은 국제 협력의 교향곡”

입력 2026.07.17 12:20

  • 전현진 기자

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시진핑 중국 국가주석이 17일(현지시간) 상하이에서 열린 세계인공지능컨퍼런스(WAIC) 개막식에 참석해 인사하고 있다. AP연합뉴스

시진핑 중국 국가주석이 17일(현지시간) 상하이에서 열린 세계인공지능컨퍼런스(WAIC) 개막식에 참석해 인사하고 있다. AP연합뉴스

시진핑 중국 국가주석이 17일(현지시간) 상하이에서 열린 세계인공지능컨퍼런스(WAIC) 개막식에 처음으로 참석해 인공지능(AI) 개발은 국제 협력으로 이뤄져야 한다고 밝혔다.

블룸버그통신과 AFP통신은 시 주석이 이날 개막 기조연설에서 “AI 개발은 한 나라의 독주가 아니라 국제 협력의 교향곡이 돼야 한다”고 말했다고 전했다.

시 주석은 “AI 분야에서 국가안보 개념을 과도하게 확장하거나 자국 안보를 타국 안보보다 우선시하는 것에 함께 반대해야 한다”고도 강조했다. 미국과 유럽연합(EU)이 국가안보를 이유로 중국 기술 수입을 제한하는 가운데 나온 발언이어서 주목된다.

시 주석은 또 AI 규범과 관련해 “법령과 규제, 기술 모니터링, 조기경보 및 긴급대응 체계를 마련해 AI가 항상 인간의 통제 아래 놓이도록 해야 한다”며 ‘인간 중심’ 접근법을 촉구했다고 AFP통신이 전했다.

이번 WAIC는 나흘 간 열리며, 중국 기술기업 1000여 곳과 관료·연구자·업계 인사들이 참가했다. 반도체 시스템부터 앱을 자율 조작하는 스마트폰까지 약 3000개 제품이 전시됐다.

개막에 맞춰 중국 스타트업 문샷AI는 미국 상위 AI 모델과 견줄 만한 것으로 알려진 신규 플래그십 모델 ‘키미(Kimi) K3’를 공개했다. 이 밖에 미니맥스의 M3 모델, 화웨이의 AI 아키텍처 ‘아틀라스 950 슈퍼노드’도 주요 전시물로 꼽혔다.

한편 전날 왕이 중국 외교부장과 러시아·파키스탄·인도네시아 등 29개국 대표들이 상하이에 본부를 둔 AI 정부간 협력기구 설립 협약에 서명했다고 신화통신이 보도했다.

중국 AI 시장은 2025년 기준 1조2000억위안(약 262조원) 규모로, 올해 30% 이상 성장할 것으로 공식 집계됐다. AI 사용량을 나타내는 업계 단위인 ‘토큰’의 중국 내 일일 소비량은 지난 2년 사이 1000배 늘었다고 AFP통신은 전했다.

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