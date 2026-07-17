시진핑, 세계AI컨퍼런스 첫 참석···“AI 개발은 국제 협력의 교향곡”

시진핑 중국 국가주석이 17일(현지시간) 상하이에서 열린 세계인공지능컨퍼런스(WAIC) 개막식에 처음으로 참석해 인공지능(AI) 개발은 국제 협력으로 이뤄져야 한다고 밝혔다.

블룸버그통신과 AFP통신은 시 주석이 이날 개막 기조연설에서 “AI 개발은 한 나라의 독주가 아니라 국제 협력의 교향곡이 돼야 한다”고 말했다고 전했다.

시 주석은 “AI 분야에서 국가안보 개념을 과도하게 확장하거나 자국 안보를 타국 안보보다 우선시하는 것에 함께 반대해야 한다”고도 강조했다. 미국과 유럽연합(EU)이 국가안보를 이유로 중국 기술 수입을 제한하는 가운데 나온 발언이어서 주목된다.

시 주석은 또 AI 규범과 관련해 “법령과 규제, 기술 모니터링, 조기경보 및 긴급대응 체계를 마련해 AI가 항상 인간의 통제 아래 놓이도록 해야 한다”며 ‘인간 중심’ 접근법을 촉구했다고 AFP통신이 전했다.

이번 WAIC는 나흘 간 열리며, 중국 기술기업 1000여 곳과 관료·연구자·업계 인사들이 참가했다. 반도체 시스템부터 앱을 자율 조작하는 스마트폰까지 약 3000개 제품이 전시됐다.

개막에 맞춰 중국 스타트업 문샷AI는 미국 상위 AI 모델과 견줄 만한 것으로 알려진 신규 플래그십 모델 ‘키미(Kimi) K3’를 공개했다. 이 밖에 미니맥스의 M3 모델, 화웨이의 AI 아키텍처 ‘아틀라스 950 슈퍼노드’도 주요 전시물로 꼽혔다.

한편 전날 왕이 중국 외교부장과 러시아·파키스탄·인도네시아 등 29개국 대표들이 상하이에 본부를 둔 AI 정부간 협력기구 설립 협약에 서명했다고 신화통신이 보도했다.

중국 AI 시장은 2025년 기준 1조2000억위안(약 262조원) 규모로, 올해 30% 이상 성장할 것으로 공식 집계됐다. AI 사용량을 나타내는 업계 단위인 ‘토큰’의 중국 내 일일 소비량은 지난 2년 사이 1000배 늘었다고 AFP통신은 전했다.