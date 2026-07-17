







일이 몰리거나 수면이 부족한 날이 며칠씩 이어질 때 누구나 심한 피로감을 느낄 수 있습니다. 강도 높은 육체노동이나 신체활동을 한 날에도 근골격계를 넘어 신경계까지 피로가 쌓이므로 회복되기까진 시간이 걸립니다. 하지만 충분한 시간 동안 휴식했는데도 피로가 풀리지 않고 일상생활에 영향을 미친다면 단순한 피로라고만 생각해선 안 됩니다. 어떤 질환이 원인이 될 수도 있고, 원인을 찾지 못해도 증상이 심각해 적극적인 치료로 완화시켜야 할 경우도 많기 때문이죠.

단순히 ‘만성피로’라고 하면 특정 질환을 뜻한다기보다는 여러 원인의 영향으로 나타나는 증상 중 하나라고 볼 수 있습니다. 그래서 ‘만성피로증후군’이란 질환을 따로 구분해 피로가 병적으로 심한 상태를 가리키곤 합니다. 이 질환은 6개월 이상 이어지는 피로, 수면 후에도 상쾌하지 않은 느낌, 일상적인 활동조차 어려워지는 것이 대표적 증상으로 나타납니다. 또 기억력과 집중력 장애, 두통, 인후통, 근육통이나 관절통 등의 증상이 동반되기도 합니다. 다만 다른 원인질환이 있다면 먼저 해당 질환을 치료하는 게 우선이지요.

만성피로라는 증상을 일으키는 원인은 매우 다양합니다. 과도한 스트레스와 수면 부족, 불규칙한 생활습관, 운동 부족 등 누구든 한 번쯤 경험하기 쉬운 요인들을 먼저 꼽을 수 있죠. 다른 원인으로는 심한 피로를 유발하는 병을 들 수 있습니다. 빈혈, 갑상선기능저하증, 당뇨병, 만성 간·신장질환, 수면무호흡증 같은 원인질환이 있으면 그 자체로 지속적인 피로를 유발하기 때문에 치료를 서둘러야 합니다. 우울증이나 불안장애 같은 정신건강 문제 역시 만성피로의 원인이 될 수 있습니다.

만성피로증후군 진단에 앞서 피로를 부르는 원인질환이 있는지를 꼼꼼히 살펴보는 것도 이 때문입니다. 피로는 느끼지만 그 원인이 병 때문이라는 걸 알아채지는 못한 환자들이 적지 않거든요. 원인이 확인될 경우 해당 질환을 우선 치료하면 대부분 만성피로 증상도 완화되는 효과가 뚜렷하게 나타납니다.

문제는 딱히 원인을 꼬집어 찾기 어려울 때입니다. 다소 진부한 조언처럼 들릴 수 있지만 규칙적인 수면과 식사, 운동 등을 통해 생활습관을 관리하고 스트레스가 과도하게 쌓이지 않도록 하는 노력이 필요합니다. 업무와 휴식·여가 사이의 경계를 분명히 하고 균형을 잘 맞추는 것도 중요하고요. 일상 속의 다양한 지점에서 피로를 유발하게 만드는 요인들이 눈에 잘 띄지 않게 잠복하고 있다가 복합적으로 영향을 미쳐 만성피로를 포함해 다양한 신체 증상을 유발했을 수 있기 때문입니다.

또한 만성피로증후군은 원인이 명확하지는 않아도 피로감 등의 증상을 덜 수 있는 대증 약물치료는 가능합니다. 상담치료나 운동요법 등의 도움을 받을 수도 있고요. 특히 고령층이라면 영양 부족이나 근육량 감소처럼 노화와 사회경제적 환경이 맞물려 생긴 요인들이 피로라는 증상으로 나타나기도 하므로 전문가와 상담을 통해 해결책을 찾아볼 필요가 있습니다.

윤지현 고려대 안암병원 가정의학과 교수는 “피로는 누구나 경험하는 흔한 증상이지만 휴식으로 회복되지 않는 피로는 몸이 보내는 중요한 신호일 수 있다”며 “지속되는 피로를 단순한 체력 저하로 여기기보다 정확한 원인을 확인하고, 원인에 맞는 치료와 함께 규칙적인 수면과 운동 등 건강한 생활습관을 실천하는 것이 건강한 일상을 회복하는 첫걸음”이라고 조언했습니다.