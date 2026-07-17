영동고속도로 대관령4터널 내 차량 4대 추돌 후 화재···강릉 방향 통제

17일 강원도 강릉시 왕산면 왕산리 영동고속도로 대관령4터널(강릉 방향) 내부에서 차량 4대가 추돌한 뒤 SUV 차량에 화재가 발생해 소방당국이 대응 2단계를 발령하고 진화 작업을 벌이고 있다.

소방당국은 이날 오전 11시 52분 화재 신고를 접수한 후 20분 만에 현장에 도착해 진화작업을 벌이고 있다.

이날 낮 12시 22분 대응 1단계를 발령한 데 이어 화재 규모와 터널 내부 상황을 고려해 12시 32분 대응 2단계로 상향 조정했다.

사고 직후 차량 4대에 타고 있던 16명은 모두 신속히 대피해 인명피해는 없는 것으로 전해졌다.

또 소방당국의 1차 수색 결과, 사고 차량 외 터널 내부에 고립된 차량은 없는 것으로 확인됐다.

소방당국은 화재로 인해 터널 내부에 다량의 연기가 발생하면서 시야 확보가 어려워 소방차 진입이 불가능하게 되자 보호장비를 착용한 50여 명의 소방대원들을 투입해 진화작업을 진행하고 있다.

경찰은 영동고속도로 대관령4터널 인근 강릉 방향의 차량 통행을 통제 중이다.

경찰과 소방당국은 진화작업을 마무리한 후 정확한 사고 경위와 화재 원인 등을 조사할 예정이다.