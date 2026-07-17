CJ 햇반 12%·사조참치 10%·오뚜기카레 6.1% 인상···하반기 물가 비상등

식품업계 가공식품 가격 줄인상 “고환율에 부재료 등 원가 부담”

식품업계 1위인 CJ제일제당이 햇반과 만두 등 주요 가공식품 가격을 인상했다. 사조, 오뚜기, 롯데칠성음료 등도 최근 가격을 인상했거나 인상 방침을 밝혔다. 원·부재료와 포장재 등 비용 인상과 환율 상승으로 인한 원가 부담을 더는 버티기 어렵다는 게 업체들 설명이다. 하반기에 서민들의 장바구니 물가 부담이 더 커질 것으로 보인다.

17일 식품업계에 따르면 CJ제일제당은 전날 “총 8개 카테고리, 27개 품목의 가격을 평균 8% 인상한다”고 밝혔다. 품목별로는 햇반이 12%, 생선구이 8.4%, 만두 4.6% 등으로, 최대 12% 수준이다. 인상된 가격은 대형마트는 오는 30일부터, 편의점은 다음달 1일부터 적용된다. CJ제일제당 관계자는 “그동안 가격 인상 요인을 최대한 감내해왔으나, 주요 원·부재료비 상승이 지속되면서 원가 부담이 커져 일부 제품 가격을 조정하게 됐다”며 “소비자 부담을 고려해 인상 품목과 폭은 최소화했다”고 밝혔다.

사조그룹은 다음 달 3일부터 주요 가공식품 출고가를 인상한다. 참치 캔이 10%, 꽁치·고등어 등 수산물 캔이 20% 오른다. 고추장, 된장, 쌈장 등 장류와 참기름, 들기름 등 식용 유지 제품도 각각 12% 인상한다. 앞서 사조는 지난 2일부터 어묵과 맛살 가격도 6~7% 인상했다.

오뚜기는 전날부터 후추류 17%, 당면류 10%, 카레·케첩류 각 6.1% 등 29개 품목 출고가를 인상했다. 롯데칠성음료는 지난달 26일부터 12개 브랜드, 44개 품목 출고가를 평균 5.3% 인상했다. 하림은 이달 1일부터 편의점용 핫바와 닭가슴살 일부 제품 가격을 100~300원 올렸다.

그간 정부는 물가 안정을 위해 식품업계에 가격 인상 자제를 요청해왔다. 이에 일부 식품업체는 지난 3월 라면과 식용유, 과자·아이스크림 등 가격을 소폭 인하하기도 했다.

하지만 고환율에 따른 수입 원재료비 상승과 포장재·물류비 부담이 누적돼 더는 버티기 어렵다는 게 식품업계 입장이다. 이에 식품업체들은 6·3 지방선거가 끝나자 하나둘 가격 인상에 나서고 있다.

특히 업계 1위인 CJ제일제당이 제품 가격을 인상하면서, 원가 부담에도 시장 상황을 살피던 다른 업체들이 줄줄이 인상 대열에 합류할 것으로 예상된다. 햇반의 경우 국내 즉석밥 시장 점유율이 70%가 넘는다.

정부의 물가 관리와 서민들의 재정에도 비상등이 켜졌다. 특히 전체 소비 지출에서 식료품비 지출 비중이 높은 저소득층이 식품 가격 인상으로 인한 체감 부담이 더 클 수밖에 없다. 지난달 소비자물가 상승률은 3.2%, 생활물가 상승률은 3.4%였다. 정부는 최근 올해 하반기 소비자물가 상승률 전망치를 기존 2.1%에서 2.6%로 높였다.