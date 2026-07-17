[책과 삶]의학은 정답 자판기가 아니다

불완전한 예술 정택윤 지음 에이도스 | 318쪽 | 2만원

과거 신의 영역이라 여겨졌던 질병은 이제 인간의 정복 대상이 된 듯하다. 현대의학의 발전으로 인간의 수명은 급격히 늘어났고 불치병은 줄어들고 있다. ‘첨단 의술’은 신성불가침의 영역으로 간주돼 의술 실패는 의사 개인의 실패나 사소한 시스템적 오류로 치부되곤 한다. 그러나 <불완전한 예술>은 의술의 실패 원인이 현대의학 구조 그 자체에 있다고 지적한다. 의학은 사람들이 생각하는 것보다 더 성기고 불완전하게 굴러가는 시스템이라는 것이다.



저자는 논문과 학술지 시스템부터 지적한다. 의학 논문은 흔히 절대적 사실로 받아들여지지만 한 질환에 대해 똑같은 실험을 하고서도 정반대 결과를 얻는 사례는 흔하다.



감기, 코피와 같은 가벼운 질환 연구는 잘 이뤄지지 않고, 제약사 투자를 받은 연구는 활발히 진행된다. 인간 몸의 복잡성을 완벽히 파악하지 못한 채 수행하는 연구이기에 모든 사람에게 적용되지 못하는 경우도 많다. 저자는 “의사가 된 뒤 가장 먼저 깨달은 것은 의학의 한계였다”며 “모두가 정답의 편린을 찾고 있을 뿐”이라고 말한다.



불완전함은 의료 현장에서도 이어진다. 의료행위에 익숙하지 않은 레지던트들은 전문의가 되기 위해 미숙한 상태로 환자들을 마주해야 한다. 의사는 의료실에서 처음 본 환자의 말을 어디까지 믿어도 될지 알 수 없고, 자신의 말이 환자에게 어떻게 받아들여졌는지도 알 수 없다.



이비인후과 전문의인 저자는 임상과 연구 현장을 오가며 마주한 의학의 한계를 차분히 기록한다. 그는 불완전한 체계를 움직이게 하는 것은 환자의 신뢰와 의사의 경험, 불안, 직감 같은 인간적인 요소라는 점을 강조한다.



제목의 ‘예술’은 고대 그리스어에서 의학을 뜻했던 말에서 따왔다. 저자는 의학을 원인을 넣으면 답이 나오는 자판기가 아니라 불확실성 속에서 최선의 판단을 찾아가는 ‘불완전한 예술’이라고 정의한다. 의사들이 왜 그렇게 설명하고, 왜 때로는 확신하지 못하는지까지 의료 현장의 논리를 비의료인의 눈높이에서 풀어낸다는 점에서 흥미롭다.

