트럼프는 왜, 6년 전 대선 패배 결과에 아직도 집착할까

11월 중간선거 겨냥…선거 불신 증폭시켜 선거법 개정안 ‘세이브 아메리카’ 통과 압박

도널드 트럼프 미국 대통령이 조 바이든 전 대통령에게 패배한 지 벌써 6년이 흘렀다. 이후 그는 2024년 대선에서 권력을 되찾는 데 성공했다. 그런데도 왜 트럼프 대통령은 여전히 2020년 대선 결과에 집착하는 것일까.

트럼프 대통령은 지난해 재집권하자마자 자신이 “도둑맞은 선거”라고 부르는 2020년 대선 결과에 대한 재검토에 착수했다. 연방 요원들은 조지아주 풀턴 카운티와 애리조나주 마리코파 카운티의 투표 기록을 압수했다. 트럼프 대통령은 해당 자료를 검토하기 위해 수백 명의 분석관을 배치하고, 선거 음모론자로 유명한 커트 올슨 변호사를 조사 책임자로 임명했다.

선거공정성연구센터의 데이비드 베커 소장은 “트럼프 대통령은 헤아릴 수 없을 만큼 많은 납세자 자원을 부정선거 증거를 찾는데 쏟아부었다”며 “하지만 그는 아무것도 발견하지 못했다”고 AP통신에 말했다. 트럼프 대통령과 측근들은 선거 결과에 이의를 제기한 수십 건의 소송에서 패소했다.

공화당 내에서도 그의 2020년 대선 집착은 우려를 사고 있다. 브라이언 피츠패트릭 미 연방 하원의원(펜실베이니아)은 “트럼프 대통령이 2020년 대선 생각을 접고, 대국민 연설에서 사람들이 궁금해하는 주택 가격이나 이란 전쟁 문제에 집중하길 바란다”고 말했다.

코네티컷 주 국무장관인 스테파니 토머스는 CNN과의 인터뷰에서 트럼프 대통령의 주장은 “(자신이 승리한) 2016년 선거 결과는 믿으세요, (자신이 패배한) 2020년 선거 결과는 믿지 마세요, (자신이 승리한) 2024년 선거 결과는 믿으세요”라는 말과 같다면서 “전혀 이해가 안 된다”고 말했다.

그렇다면 도대체 왜 트럼프 대통령은 자신이 제기한 주요 주장들이 모두 반박됐는데도, 여전히 2020년 대선 결과를 물고 늘어지는 것일까. 정치 전문가들은 그의 행보가 오는 11월 치러질 중간 선거를 겨냥한 포석이라는 주장을 제기한다.

트럼프 대통령이 16일(현지시간) 대국민 연설에서 미국의 선거 시스템에 대한 불신을 증폭시키려 한 것은 선거법 개정안인 ‘세이브(SAVE) 아메리카’ 법안 통과를 압박하기 위한 명분을 만들기 위해서로 보인다. 이 법은 유권자 등록을 할 때 미국 시민권 증명을 요구하고, 투표 시 사진이 붙은 신분증을 제시하도록 한다. 또 질병·여행 등 예외적 경우가 아니면 우편 투표를 금지하는 내용도 담고 있다.

트럼프 대통령은 대이란 전쟁이 교착 상태에 빠지면서 지지율이 하락할수록 ‘세이브 아메리카’ 법안 통과에 더욱 집착하고 있다. 이란 전쟁 후 지지율이 30%대까지 떨어진 트럼프 대통령은 이 법안을 통과 시켜 민주당 지지층의 투표율을 낮추는 것이 이번 중간선거에서 공화당이 상·하원 과반을 유지할 수 있는 길이라 여기는 듯하다.

그는 지난달 24일 주택 구입 부담 완화를 위한 법안 서명식을 불과 몇 시간 앞두고 돌연 “‘세이브 아메리카’ 법안이 통과될 때까지 서명식을 취소한다”고 밝혔다. 이번 선거의 핵심 이슈가 ‘생활비 경감’인데도 경제 성과로 내세울 수 있는 법안 서명식까지 취소하면서, 공화당에 법안 통과를 압박한 것이다.

선거 보안 분야에서 오랫동안 목소리를 내온 ‘전자프런티어재단’의 사이버 보안 책임자인 에바 칼페린은 여기서 한발 더 나아가 “트럼프 대통령이 자신에게 불리한 결과가 나올 경우 선거를 불법이라고 주장할 수 있는 발판을 마련하기 위한 것”이라고 로이터통신에 말했다. 역사적으로 중간선거는 현직 대통령의 국정 운영에 대한 심판 성격을 띠는 경우가 많아서, 집권당이 패배할 확률이 높다. 선거 시스템에 대한 불신을 반복적으로 주입하면 자신의 지지자들에게 “우리가 지는 것은 정당하지 않은 것”이라고 주장하기 쉬워진다.

트럼프 대통령의 2020년 대선 집착이 권위주의 지도자의 전형적인 특징이란 지적도 나온다. 권위주의 전문가이자 <스트롱맨: 무솔리니에서 현재까지>의 저자인 루스 벤기아트는 뉴스레터 플랫폼 서브스택에서 “독재자에게 권력은 개인적, 재정적 문제를 해결하는 수단”이라면서 “트럼프 대통령에게 있어 그러한 상황은 결코 인정하고 싶지 않은 자신의 참담한 패배가 일어났던 2020년 대선”이라고 지적했다. 그는 “미국 유권자가 자신을 거부했다는 현실을 뒤집고자 하는 그의 욕망은 자신의 복수심을 충족하고자 대안적 현실을 만들어 내기 위한 총력전으로 이어지고 있다”고 말했다.