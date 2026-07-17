김민석 “2002년 후보 단일화 과정 다시 깊이 사과”…봉하마을 참배

8·17 전당대회에 출마하는 김민석 더불어민주당 의원이 17일 "2002년 후보 단일화와 탈당 과정에서 마음의 상처를 입으신 노무현 대통령님과 노사모를 비롯한 모든 분들께 다시 머리 숙여 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

김 의원은 이날 엑스에 글을 올려 "당대표후보로서 노무현 대통령님 묘역을 참배하는 오늘은 특별히 만감이 교차한다"며 "크게 죄송했고, 넓게 품어주셨고, 몹시 그리운 분"이라고 적었다.

김 의원은 " 저의 오판과 부족으로 18년의 야인시절을 겪었다"며 "노 대통령님께서는 자서전을 통해 2002년 당시를 회고하시고, 제가 최고위원이 되어 봉하를 찾았던 2008년에는 '대의원들의 명령에 의해 공식 화해가 이루어졌다'고 말씀해주셨다"고 적었다.