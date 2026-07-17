김민석 “2002년 후보 단일화 과정 다시 깊이 사과”…봉하마을 참배

8·17 전당대회에 출마하는 김민석 더불어민주당 의원이 17일 “2002년 (대선) 후보 단일화와 탈당 과정에서 마음의 상처를 입으신 노무현 대통령님과 노사모(노무현을 사랑하는 모임)를 비롯한 모든 분들께 다시 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 밝혔다.
김 의원은 이날 엑스에 글을 올려 “당대표후보로서 노무현 대통령님 묘역을 참배하는 오늘은 특별히 만감이 교차한다”며 “크게 죄송했고, 넓게 품어주셨고, 몹시 그리운 분”이라고 적었다.
김 의원은 “(2002년 당시) 저의 오판과 부족으로 18년의 야인시절을 겪었다”며 “노 대통령님께서는 자서전을 통해 2002년 당시를 회고하시고, 제가 최고위원이 되어 봉하를 찾았던 2008년에는 ‘대의원들의 명령에 의해 공식 화해가 이루어졌다’고 말씀해주셨다”고 적었다.
김 의원은 “(고 노 전 대통령은) 깊고 큰 분이셨다”며 “2002년의 경험은 제게 정치공학보다 대중의 힘, 당원의 힘이 승리의 본질임을 가르쳐주었다”고 말했다.
김 의원은 2002년 대선 당시 노무현·정몽준 후보 단일화 추진 과정에서 민주당을 탈당하고 정몽준 국민통합 21 후보를 지원했다.