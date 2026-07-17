도널드 트럼프 미국 대통령의 연설 원고 담당자가 내부 정보를 이용해 부당한 수익을 챙겨온 것으로 드러났다. 트럼프 대통령발 이해충돌 논란이 이어지면서, 백악관 내에서도 공직 수행과 자산 증식의 경계가 느슨해진 결과라는 지적이 나온다.

미 상품선물거래위원회(CFTC)는 가브리엘 페레즈 대통령 부보좌관 겸 기술고문이 예측시장 칼시(Kalshi)에서 내부자 거래를 한 혐의로 조사 중이라고 ABC·CNN 등이 16일(현지시간) 보도했다. 칼시는 특정 정치·사회적 사건과 관련해 돈을 걸고 수익을 받는 예측시장 플랫폼이다. 미군의 이란 공습 시점이나 트럼프 대통령이 맬 넥타이 색깔 등을 두고 참가자들이 베팅하는 식이다. 이날 트럼프 대통령의 대국민 연설을 두고도 칼시 이용자들은 ‘호르무즈’ ‘가짜뉴스’ ‘선거 조작’ 등의 표현이 등장할지에 대해 베팅했다.

트럼프 대통령의 연설 담당자는 페레즈는 칼시에서 유명인사들이 공개적으로 어떤 단어·문구를 쓸지 예측하는 ‘언급시장’에서 베팅해 약 10만달러(약 1억5000만원) 정도를 번 것으로 알려졌다. CNN은 페레즈가 트럼프 대통령의 연설문 최종본을 미리 볼 수 있는 소수의 보좌진 중 한 명이라고 전했다. 자신만 미리 볼 수 있는 정보로 부당 수익을 올린 것이다. 트럼프 대통령은 과거 페레즈에 대해 “그만이 나의 텔레프롬프터를 조작할 수 있다. 10년간 신뢰해 온 인물”이라고 말했다.

페레즈의 베팅은 칼시 측의 모니터링에서 적발된 것으로 나타났다. 칼시 측은 성명에서 “우리 감시팀은 이 (페레즈의) 거래를 적발해 CFTC에 넘겼다”고 밝혔다. 칼시는 페레즈의 베팅이 일반적 패턴을 벗어난 비정상적 베팅임을 감지하고 관련 계좌 조사를 통해 그가 연방 공무원이라는 사실을 확인했다고 미국 공영라디오(NPR)은 보도했다. ABC는 페레즈가 3개월 동안 12건이 넘는 트럼프 대통령의 연설과 관련해 베팅한 것으로 드러났다고 전했다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 페레즈가 무급 휴직으로 전환했다면서 “대통령이 내린 결정”이라고 말했다. 이번 사건은 예측시장에서 백악관 직원들이 내부자 거래에 연루됐다는 의혹이 제기된 뒤 처음 규명된 사례다.

이번 사례는 ‘빙산의 일각’에 불과하다는 관측도 있다. 페레즈는 트럼프 대통령의 연설 원고만 미리 알 수 있었지만, 예측시장에서의 내부자 거래 의혹은 트럼프 대통령의 소셜미디어(SNS) 게시글 관련, 베네수엘라·이란 군사작전 관련 군 관계자 및 배우자 등 전방위적으로 제기됐다.

지난 4월 베네수엘라의 니콜라스 마두로 전 대통령 축출 작전 정보를 이용해 폴리마켓에서 약 40만달러의 수익을 올린 혐의로 미군이 체포됐다. 이란 전쟁과 관련해서도 의심스러운 베팅이 잇달았다. 트럼프 대통령이 이란과의 휴전을 공개하기 불과 몇 시간 전에도 폴리마켓에서 베팅이 집중적으로 이뤄진 것으로 나타났다.

페레즈 사태로 드러난 백악관의 기강해이가 트럼프 대통령을 둘러싼 이해충돌 논란과 무관치 않다는 지적이 나온다. AP통신은 트럼프 대통령이 가상통화 수익, 고액의 정치 행사 등으로 개인 순자산을 크게 늘렸다는 사실을 언급하면서 “행정부 구성원이 대통령 공무를 이용해 사적 이익을 얻었다는 논란은 트럼프 본인에게까지 번지고 있다”고 평가했다.