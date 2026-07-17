주말 중부지방 최대 300㎜ 물폭탄 예상···당국, 중대본 가동 등 비상대응 체계 돌입

주말과 휴일에 중부지방을 중심으로 최대 300㎜ 안팎의 집중호우가 내릴 것으로 예상됨에 따라 당국이 중앙재난안전대책본부(중대본)를 가동하고 비상대응 체계에 들어갔다.

윤호중 행정안전부 장관은 17일 관계기관 대책회의를 열어 중대본을 선제 가동하고, 집중호우가 예상되는 9개 시·도에 현장상황관리관 파견을 긴급 지시했다.

또 지방정부와 관계기관에서 연휴 동안 호우 대비 태세에 공백이 발생하지 않도록 실시간으로 기상 상황을 점검(모니터링)하고, 철저한 상황 관리와 보고체계 확립 등 대응태세를 강화할 것을 주문했다.

휴가철을 맞아 산간 계곡, 캠핑장·야영장 등에 많은 행락객이 몰리는 상황에서 집중호우로 인해 급격히 불어난 물에 고립되거나 휩쓸려 인명피해가 발생하지 않도록 미리 살피고, 위험이 우려되면 사전에 통제하고 대피시킬 것을 강조했다. 또한 반지하주택과 노후주택, 지하차도 등 상습 침수지역과 노후저수지·소하천 등 위험시설은 실시간으로 살피고, 위험징후 감지 시 즉시 출입을 막는 한편 스스로 대피하기 어려운 주민은 주민대피지원단과 협력해 신속히 대피시키도록 지시했다.

기상청에 따르면 남쪽의 고온다습한 공기와 북쪽의 건조공기가 충돌하며 발달한 정체전선에 중규모 저기압까지 더해지면서 18일 새벽부터 수도권과 충청도, 강원중남부내륙·산지 등에 많은 비가 내릴 것으로 전망된다. 특히 일부 지역에서는 시간당 50∼80㎜의 극한호우가 내릴 것으로 보인다.

18∼19일 지역별 예상 강수량은 수도권·강원 100∼200㎜(수도권과 강원중부남부내륙·산지 많은 곳 300㎜ 이상), 충청 80∼150㎜(세종·충남북부·충북중부·충북북부 많은 곳 250㎜ 이상), 경북중부·경북북부 50∼100㎜(경북북부 많은 곳 150㎜ 이상) 등이다.

소방청과 서울·인천·경기·강원 등 호우 피해가 우려되는 지역의 소방본부는 이날 오후 4시부터 상황대책반을 가동했다. 또 중부지역 침수 피해 가능성에 대비해 중앙119구조본부 울산119화학구조센터에서 운용 중인 대용량 포방사시스템을 충북 충주에 위치한 중앙119구조본부 충청·강원119특수구조대로 전진 배치했다. 대용량 포방사시스템은 대형 유류탱크 화재와 국가중요시설 재난에 대응하기 위해 도입된 특수장비로, 대규모 침수지역의 물을 신속하게 배수하는 작업에도 활용할 수 있다.

경기도는 이날 오후 8시를 기해 호우에 대비한 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동한다. 비상 1단계는 자연재난대책팀장을 상황관리총괄반장으로 풍수해 관련 부서 공무원 22명과 주요 부서·기관별 자체 상황실 18명 등 40명이 근무한다.

산림청은 앞서 이날 오후 1시30분을 기해 제주를 제외한 전국 15개 시·도의 산사태 위기경보를 ‘관심’에서 ‘주의’ 단계로 상향 발령했다.

윤호중 행안부 장관은 “‘국민의 생명을 지키는 일에 과잉 대응이란 없다’는 각오로, 지방정부 등 관계기관에서는 연휴 기간 동안 비상대응태세를 확립하고, 위험징후 포착 시 즉각적인 대응이 이루어질 수 있도록 철저히 준비해 달라”고 당부했다.