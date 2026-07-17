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본문 요약

제헌절 연휴동안 전국에 집중호우가 예고되면서 정부가 농업 피해를 줄이기 위해 17일 농업재해대책상황실에서 긴급 점검회의를 개최했다.

18~19일 예상 강수량은 수도권·강원도 100∼200㎜, 충청권 80∼150㎜, 경상권 50∼100㎜, 전라권 30∼80㎜로 예보됐다.

농림축산식품부는 산림청, 농촌진흥청, 한국농어촌공사, 농협 등 대응기관과 9개 시도 지방정부와 저수지 균열·누수 여부, 배수장 가동상태, 원예시설 방풍망·배수로 정비, 축산시설 주변 배수로 정비, 산사태 낙석·붕괴 여부 등 재해 취약시설에 대해 호우 대비 여부 점검에 나섰다.

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농식품부, 주말 호우 대비 저수지 누수·산사태 취약시설 점검

입력 2026.07.17 16:35

수정 2026.07.17 16:48

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  • 김경민 기자

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지난 9일 호우경보가 발효 중인 경기도 시흥시 안현교차로가 침수돼 통제되고 있다. 연합뉴스

지난 9일 호우경보가 발효 중인 경기도 시흥시 안현교차로가 침수돼 통제되고 있다. 연합뉴스

제헌절 연휴동안 전국에 집중호우가 예고되면서 정부가 농업 피해를 줄이기 위해 17일 농업재해대책상황실에서 긴급 점검회의를 개최했다.

기상청에 따르면 서쪽에서 접근하는 정체전선 영향으로 이날부터 충청이남을 중심으로 많은 비가 내리고, 18일과 19일까진 전국적으로 폭우가 내릴 것으로 전망됐다.

17일 예상강수량은 전라권·경상권 30∼80㎜, 충청권·경북권 20∼60㎜, 제주도 5∼30㎜, 경기남부 5㎜ 안팎이다. 18~19일 예상 강수량은 수도권·강원도 100∼200㎜(많은 곳 300㎜ 이상), 충청권 80∼150㎜(많은 곳 250㎜ 이상), 경상권 50∼100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 전라권 30∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상)로 예보됐다.

농림축산식품부는 산림청, 농촌진흥청, 한국농어촌공사, 농협 등 대응기관과 9개 시도 지방정부와 저수지 균열·누수 여부, 배수장 가동상태, 원예시설 방풍망·배수로 정비, 축산시설 주변 배수로 정비, 산사태 낙석·붕괴 여부 등 재해 취약시설에 대해 호우 대비 여부 점검에 나섰다.

최근 폭우에 따른 지반 약화로 산새태 위험이 높은 만큼 산지 인근 농가에 비상연략망을 구축하고 대피장소를 사전에 안내했다.

농식품부는 재난상황실을 중심으로 재난 대응 기관과 공조 체계를 유지하면서 24시간 상황관리를 통해 농업인 인명사고와 재산 피해 최소화를 위해 가용 자원을 총동원할 계획이다.

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