창간 80주년 경향신문

“더위·장마 피하자”시청역-동대문역사문화공원역까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

제헌절 연휴가 시작된 17일에도 장마철 궂은 날씨와 폭염이 연일 기승을 부리고 있다.

이날 서울 도심 한복판의 지하보도 '시티스타몰'에는 더위를 피해 서울 산책에 나선 시민들과 외국인 관광객들의 발길이 이어졌다.

시티스타몰은 시청역부터 을지로를 거쳐 동대문역사문화공원역까지 이어지는 지하상가다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“더위·장마 피하자”시청역-동대문역사문화공원역까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’

입력 2026.07.17 17:45

  • 문재원 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
장마와 제헌절 연휴가 겹친 17일 서울 시청역에서 동대문역사문화공원까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’에서 시민과 관광객들이 발걸음을 옮기고 있다. 문재원 기자

장마와 제헌절 연휴가 겹친 17일 서울 시청역에서 동대문역사문화공원까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’에서 시민과 관광객들이 발걸음을 옮기고 있다. 문재원 기자

제헌절 연휴가 시작된 17일에도 장마철 궂은 날씨와 폭염이 연일 기승을 부리고 있다.

이날 서울 도심 한복판의 지하보도 ‘시티스타몰’에는 더위를 피해 서울 산책에 나선 시민들과 외국인 관광객들의 발길이 이어졌다. 시티스타몰은 시청역부터 을지로를 거쳐 동대문역사문화공원역까지 이어지는 지하상가다.

낮더위가 한창인 때에 운동복 차림의 한 시민은 실내 러닝을 하며 땀을 흘렸고, 상가 곳곳에 마련된 잡화점 앞에는 발걸음을 멈추고 구경하는 사람들로 붐볐다.

장마와 제헌절 연휴가 겹친 17일 서울 시청역에서 동대문역사문화공원까지 이어진 지하도 ‘시티스타몰’에서 한 어린이가 밟으면 불이 들어오는 계단을 내려오고 있다. 문재원 기자

장마와 제헌절 연휴가 겹친 17일 서울 시청역에서 동대문역사문화공원까지 이어진 지하도 ‘시티스타몰’에서 한 어린이가 밟으면 불이 들어오는 계단을 내려오고 있다. 문재원 기자

“더위·장마 피하자”시청역-동대문역사문화공원역까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’ [정동길 옆 사진관]
“더위·장마 피하자”시청역-동대문역사문화공원역까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’ [정동길 옆 사진관]
장마와 제헌절 연휴가 겹친 17일 서울 시청역에서 동대문역사문화공원까지 이어진 지하도 ‘시티스타몰’에서 시민과 관광객들이 뽑기 매장을 구경하고 있다. 문재원 기자

장마와 제헌절 연휴가 겹친 17일 서울 시청역에서 동대문역사문화공원까지 이어진 지하도 ‘시티스타몰’에서 시민과 관광객들이 뽑기 매장을 구경하고 있다. 문재원 기자

“더위·장마 피하자”시청역-동대문역사문화공원역까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’ [정동길 옆 사진관]
장마와 제헌절 연휴가 겹친 17일 서울 시청역에서 동대문역사문화공원까지 이어진 지하도 ‘시티스타몰’에서 한 시민이 실내 런닝을 하고 있다. 문재원 기자

장마와 제헌절 연휴가 겹친 17일 서울 시청역에서 동대문역사문화공원까지 이어진 지하도 ‘시티스타몰’에서 한 시민이 실내 런닝을 하고 있다. 문재원 기자

“더위·장마 피하자”시청역-동대문역사문화공원역까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’ [정동길 옆 사진관]
“더위·장마 피하자”시청역-동대문역사문화공원역까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’ [정동길 옆 사진관]
“더위·장마 피하자”시청역-동대문역사문화공원역까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’ [정동길 옆 사진관]
장마와 제헌절 연휴가 겹친 17일 서울 시청역에서 동대문역사문화공원까지 이어진 지하도 ‘시티스타몰’에서 시민과 관광객들이 지하철표를 구매하고 있다. 문재원 기자

장마와 제헌절 연휴가 겹친 17일 서울 시청역에서 동대문역사문화공원까지 이어진 지하도 ‘시티스타몰’에서 시민과 관광객들이 지하철표를 구매하고 있다. 문재원 기자

“더위·장마 피하자”시청역-동대문역사문화공원역까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’ [정동길 옆 사진관]
“더위·장마 피하자”시청역-동대문역사문화공원역까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’ [정동길 옆 사진관]
“더위·장마 피하자”시청역-동대문역사문화공원역까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’ [정동길 옆 사진관]
“더위·장마 피하자”시청역-동대문역사문화공원역까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’ [정동길 옆 사진관]
“더위·장마 피하자”시청역-동대문역사문화공원역까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’ [정동길 옆 사진관]
“더위·장마 피하자”시청역-동대문역사문화공원역까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’ [정동길 옆 사진관]
“더위·장마 피하자”시청역-동대문역사문화공원역까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’ [정동길 옆 사진관]
“더위·장마 피하자”시청역-동대문역사문화공원역까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’ [정동길 옆 사진관]
  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글