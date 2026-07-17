“더위·장마 피하자”시청역-동대문역사문화공원역까지 이어진 지하보도 ‘시티스타몰’ [정동길 옆 사진관]

제헌절 연휴가 시작된 17일에도 장마철 궂은 날씨와 폭염이 연일 기승을 부리고 있다.

이날 서울 도심 한복판의 지하보도 '시티스타몰'에는 더위를 피해 서울 산책에 나선 시민들과 외국인 관광객들의 발길이 이어졌다.

시티스타몰은 시청역부터 을지로를 거쳐 동대문역사문화공원역까지 이어지는 지하상가다.