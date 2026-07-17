장애예술의 새로운 창작 지평 여는 전시 ‘미디어 술래術來’ 모두미술공간서 개막

한국장애인문화예술원이 주최하는 2026 장애와 기술전 <미디어 술래術來>이 지난 16일 서울 중구 모두미술공간에서 개막했다.

방귀희 방문원 이사장은 " <미디어 술래術來>는 장애예술인의 고유한 인지적 감각과 디지털 신기술이 만나 창작의 외연을 어떻게 확장하는지 보여주는 전시"라며 "기술과 예술이 교차하는 능동적인 상호작용 속에서 장애예술이 나아갈 새로운 가능성을 탐색하고 예술 안에서 서로 연결되는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

전시는 모두미술공간에서 오는 8월21일까지 열린다.