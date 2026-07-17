정성호 장관, 제헌절 맞아 “5·18 정신 헌법에 담아야”

정성호 법무부 장관이 17일 제78주년 제헌절을 맞아 5·18민주화운동 정신을 헌법에 수록해야 한다고 밝혔다.

정성호 장관은 이날 페이스북에 “국민주권 정부 출범 이후 두번째로 맞이하는 제헌절”이라며 “부마민주항쟁과 5·18민주화운동의 정신을 헌법 전문에 담는 것을 시작으로, 국민의 삶을 더욱 풍요롭게 할 새로운 헌법 질서를 국민과 여야가 함께 지혜를 모아 만들어가길 기대한다”고 썼다.

정 장관은 “대한민국은 12·3 내란이라는 절체절명의 위기를 극복하고, 헌정질서와 국민의 일상을 빠르게 회복해 나가고 있다”라며 “내란의 주동자들은 법의 심판을 받고 있으며, 추락했던 민주주의 지수도 2024년 41위에서 지난해 22위로 19계단이나 상승했다”고 했다. 이어 “이 모든 변화는 권력에 맞서 헌법을 지켜낸 위대한 국민의 용기와 의지가 있었기에 가능했다”라며 “새 술은 새 부대에 담아야 하듯, 이제 변화한 시대정신과 국민의 뜻을 온전히 담아낼 새로운 헌법도 준비해야 할 때이다”고 밝혔다.

정 장관은 “법무부는 법무행정 주무 부처로서 국민을 주권자로 섬기는 헌법과 민주주의의 정신이 일상 곳곳에 살아 숨 쉬도록 책임을 다하겠다”고 했다.

정성호 장관은 지난 5월 5·18민주화운동 정신 등을 헌법 전문에 수록한 개헌안의 표결이 국민의힘 불참으로 무산되자 “납득하기 어려운 비협조”라고 했다. 얼마 후 스타벅스코리아의 ‘5·18 탱크데이’ 마케팅 논란이 일었을 때는 “개헌안에 여야가 합의했더라면, 그래서 국회 문턱을 넘었더라면 스타벅스의 ‘탱크데이’ 같은 패륜적 만행은 감히 꿈도 꿀 수 없었을 것”이라고 밝히기도 했다.