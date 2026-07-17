‘나는 절로’ 1호 아기 탄생…재작년 낙산사서 맺어진 부부 득남

불교계 미혼 남녀 짝찾기 프로그램인 ‘나는 절로’를 통해 처음으로 2세가 탄생했다.

17일 대한불교조계종 사회복지재단에 따르면 이 프로그램에서 인연을 맺은 30대 부부가 16일 건강한 아들을 출산해 부모가 됐다. 이들은 2024년 8월 강원 양양 낙산사에서 열린 ‘나는 절로’에서 견우 5호, 직녀 8호로 참가해 최종 커플이 됐고 이듬해 10월 결혼했다. 2023년 11월 이 프로그램이 시작된 뒤 2세 출생으로까지 이어진 것은 이번이 처음이다. 이 사업은 템플스테이와 짝 찾기를 결합해 미혼 남녀에게 자연스러운 만남의 기회를 제공하고 긍정적인 결혼관 형성을 도와 우리 사회의 주요 과제인 저출생 문제를 극복하자는 취지로 기획됐다.

이 프로그램은 불교 신자 뿐 아니라 다른 종교를 가졌거나 무종교 청년들도 참여할 수 있다. 커플 성사율도 높아 매번 수백대 1의 경쟁률을 기록할 정도로 큰 인기를 얻고 있다. 이달 11~12일 낙산사에서 열린 행사에서도 5쌍의 커플이 탄생했다. 현재까지 세 커플이 결혼했고 올 하반기에도 한 커플이 더 결혼할 예정이라고 조계종측은 전했다.