“1년 동안 프랑스어 독학, 한강 작품 원작 무대 각별해”…한국 배우 최초, 아비뇽 교황청 무대 선 이혜영

한국 배우 최초로 세계 최대 공연예술축제인 아비뇽 페스티벌에서 교황청 명예의 뜰(Cour d‘Honneur) 무대에 오른 배우 이혜영이 “한국을 대표한다는 책임감을 안고 공연에 임했다”고 소회를 밝혔다.

이혜영은 16일(현지시간) 프랑스 아비뇽에서 진행된 인터뷰에서 “한강 작가의 작품인데다 올해 아비뇽 페스티벌이 한국어를 공식 초청 언어로 선정한 특별한 해였기에 더욱 각별한 마음으로 무대에 섰다”고 말했다.

이혜영은 전날 노벨문학상 수상 작가 한강의 장편소설 <작별하지 않는다>를 원작으로 한 낭독공연 <새(Oiseau)>에서 ‘인선’ 역을 맡아 프랑스 배우 이자벨 위페르와 호흡을 맞췄다. 올해 제80회를 맞은 아비뇽 페스티벌은 한국어를 아시아 언어권 최초이자 단일 국가 언어로는 처음으로 공식 초청 언어(Guest Language)로 선정하며 한국 공연예술을 집중 조명했다.

프랑스 연출가 줄리 델리케가 무대화한 작품은 소설 1장을 바탕으로 한다. 주인공 ‘경하’가 친구 ‘인선’의 부탁을 받고 홀로 남겨진 앵무새를 구하기 위해 눈보라를 뚫고 제주 중산간으로 향하는 여정을 그린다. 이혜영은 ‘인선’을, 이자벨 위페르는 ‘경하’를 연기하며 한국어와 프랑스어를 넘나드는 무대를 함께 만들었다. 두 사람은 홍상수 감독의 영화 <여행자의 필요>에서 함께 호흡을 맞춘 바 있다.

이혜영은 “외국어를 못하기 때문에 해외 무대에 서거나 해외 연출가와 작업하는 일은 불가능하다고 생각했는데 아비뇽에서 한강의 작품으로, 그것도 한국어 초청 언어 프로그램에 참여해달라는 제안을 받고 흔쾌히 수락했다”고 말했다.

처음 제안을 받았을 때는 낭독극이라는 형식을 다소 가볍게 여겼다고 털어놨다. 그는 “처음엔 우아한 드레스를 입고 책만 읽으면 되는 줄 알았다”며 웃음을 보였다. 하지만 줄리 델리케 연출가는 다큐멘터리 감독이자 목수인 ‘인선’에 어울리는 투박한 작업복을 입히고, 단순히 글을 읽는 것이 아니라 인물이 살아 숨 쉬듯 말해달라고 주문했다.

공연 준비 과정은 치열했다. 지난 5월 말 싱가포르에서 연극 <헤다 가블러> 공연을 마치자마자 연습에 돌입했다. 그는 매일 소설을 대본 삼아 자신의 목소리를 녹음하고 반복해서 들으며 호흡과 리듬을 다듬었다. 무대 위에서 대사를 놓치지 않기 위해 시력이 좋지 않은 점을 고려해 안경을 새로 맞추는 등 세심한 준비도 이어갔다.

낭독극의 특성상 프랑스어와 한국어의 호흡을 맞추는 것도 중요한 과제였다. 이혜영은 “이자벨 위페르의 프랑스어가 끝나자마자 정확한 타이밍에 대사를 이어가야 했기 때문에 1년 동안 언어 애플리케이션으로 프랑스어를 공부했다”고 말했다. 연기 경력 45년의 베테랑이지만 그는 “세계적인 배우와 함께 작업하며 다시 신인 여배우가 된 기분이었다”고 돌아봤다.

공연은 제주4·3이라는 한국 현대사의 비극을 다루지만 객석의 반응은 역사적 배경을 넘어섰다. 교황청 명예의 뜰을 가득 메운 2000여 명의 관객은 공연에 몰입했고, 막이 내리자 긴 기립박수로 화답했다.

이혜영은 무엇보다 관객들의 태도에 깊은 인상을 받았다고 했다. 그는 “더위를 견디고 먼 길을 찾아와 공연에 온전히 집중하는 모습을 보며 ‘이 사람들이야말로 예술가’라는 생각이 들었다”며 “배우가 공연을 만드는 것이 아니라 결국 수준 높은 관객이 공연을 완성한다. 그런 무대에 설 수 있었다는 것 자체가 큰 영광이었다”고 말했다.

한국어로 공연한 의미도 남달랐다. 그는 “2000명의 관객 가운데 단 한 명의 한국인이라도 실망시키지 않겠다는 마음으로 무대에 올랐다”며 “한국어가 외국 관객들에게 음악처럼 들릴지, 소음처럼 들릴지 늘 궁금했는데 그걸 경험할 수 있는 소중한 기회가 됐다”고 말했다.

이번 낭독공연 <새>는 오는 10월 서울국제공연예술제(SPAF)를 통해 국내 관객들과도 만난다. 이혜영은 같은 작품으로 다시 무대에 올라 아비뇽에서 시작된 한국어의 울림을 서울로 이어갈 예정이다.