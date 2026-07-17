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외교부, 심우정 딸 연구원 합격 취소…“채용 관련자들 징계”

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본문 요약

외교부가 특혜 채용 의혹이 제기됐던 심우정 전 검찰총장의 딸 심모씨의 합격 취소를 통보한 사실이 17일 뒤늦게 확인됐다.

외교부는 당시 채용 담당 관련자들에 대한 징계 절차도 진행하고 있다.

외교부는 이날 "관련 법령 및 절차에 따라 채용점검위원회 심의를 거쳐 공고된 응시 자격을 충족하지 못한 당사자의 최종 합격을 취소했다"며 지난 5월 29일 당사자에게 이메일로 이를 통보했다고 밝혔다.

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외교부, 심우정 딸 연구원 합격 취소…“채용 관련자들 징계”

입력 2026.07.17 20:15

수정 2026.07.17 20:22

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12·3 내란을 일으킨 윤석열 전 대통령의 석방에 즉시항고를 포기하도록 지휘하고 내란에 협조한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장이 지난 16일 서울중앙지법에서 구속영장실질심사(구속 전 피의자 심문)을 받은 뒤 법원을 나서고 있다. 연합뉴스

12·3 내란을 일으킨 윤석열 전 대통령의 석방에 즉시항고를 포기하도록 지휘하고 내란에 협조한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장이 지난 16일 서울중앙지법에서 구속영장실질심사(구속 전 피의자 심문)을 받은 뒤 법원을 나서고 있다. 연합뉴스

외교부가 특혜 채용 의혹이 제기됐던 심우정 전 검찰총장의 딸 심모씨의 합격 취소를 통보한 사실이 17일 뒤늦게 확인됐다. 외교부는 당시 채용 담당 관련자들에 대한 징계 절차도 진행하고 있다.

외교부는 이날 “관련 법령 및 절차에 따라 채용점검위원회 심의를 거쳐 공고된 응시 자격을 충족하지 못한 당사자의 최종 합격을 취소했다”며 지난 5월 29일 당사자에게 이메일로 이를 통보했다고 밝혔다.

외교부는 유선으로 두 차례 연락을 시도했으나 연결되지 않아 이메일로 합격 취소를 통보했다고 밝혔다.

외교부는 “관련자들을 중앙징계위원회에 징계 의결을 요구했다”며 “현재 징계 의결 절차가 진행 중이고 최종 처분이 확정되지 않은바 징계 사유, 징계 수준이나 결과는 말씀드리기 어렵다”고 밝혔다. 이 관련자들은 당시 채용 업무 담당 직원들로 전해졌다.

심씨는 지난해 2월 외교원의 공무직 연구원에 지원해 서류·필기·면접 시험을 통과했다. 그러나 이 과정에서 심씨의 경력이 과대 인정됐고 접수 기한 만료 후 그가 제출한 서류가 받아들여졌다는 등의 특혜 채용 의혹이 제기됐다.

더불어민주당은 석사 취득 예정자였던 심씨가 석사 학위 소지자만 채용될 수 있는 외교원 기간제 연구원에 2024년 합격해 근무했고, 이듬해 외교부 공무직 연구원에 합격했다며 특혜 채용 의혹을 제기했다.

논란이 커지자 외교부는 감사 결과가 나올 때까지 채용 결정을 유보하겠다고 지난해 4월 밝힌 뒤 1년여 만에 합격 취소 결정을 내렸다.

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