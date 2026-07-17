이란, 시리아·쿠웨이트 등 6개국 미군기지에 보복 공습

이란이 엿새째 이어진 미군의 본토 공습에 대응해 중동 전역의 미군 기지와 군사시설을 겨냥한 대규모 보복 공격에 나섰다.

이란 혁명수비대(IRGC)와 정규군은 17일(현지시간) 시리아, 쿠웨이트, 바레인, 오만, 요르단, 이라크 등 최소 6개국에 있는 미군 시설을 미사일과 드론으로 동시 타격했다고 밝혔다.

혁명수비대는 시리아 동부 알탄프의 미군 특수작전사령부 지휘센터를 기습 공격했다고 주장했다. 이란 국영방송은 혁명수비대 성명을 인용해 “이번 공격은 미군의 공습으로 순국한 이란 군인들의 피에 대한 복수”라며 “미군 사상자가 다수 발생했고 특수작전용 헬기와 레이더 시스템이 파괴됐다”고 보도했다.

혁명수비대는 또 오만 연안의 미군 해상·공중 감시 레이더 기지 2곳을 파괴했으며, 쿠웨이트 내 미군 기지의 방공 레이더와 무기고를 타격했다고 주장했다.

정규군도 쿠웨이트와 바레인의 미군 시설을 겨냥해 드론 공격을 감행했다고 밝혔다. 쿠웨이트 당국은 미사일과 드론 공격에 대응하고 있다고 확인했다.

이번 보복 공격은 미군이 엿새째 이란 본토의 군사·물류 기반시설에 대한 공습을 이어간 데 따른 것이다. 미군 중부사령부는 이란의 해상 공격 능력을 무력화한다는 명분으로 남부 항구도시 반다르아바스의 공항과 기차역, 호르모즈간주의 교량 5곳 등을 공습했다. 이란 유일의 민간 원자력발전소가 있는 부셰르에서 폭발이 보고되는 등 공습 범위가 민간시설로 확대되는 양상이다.

민간인 피해도 늘고 있다. 이란 보건부 집계에 따르면 지난달 22일 이후 미군의 공습으로 인한 누적 사망자가 38명, 부상자가 400여 명에 달한다.

이란의 미사일 공격 여파도 주변국으로 번지고 있다. 카타르에서는 미사일 파편에 어린이 1명이 다쳤고, 이라크 북부 쿠르디스탄에서는 이란의 소행으로 추정되는 공격으로 이란계 쿠르드족 반군 8명이 사망한 것으로 전해졌다.