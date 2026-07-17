부부는 추락, 초등생 자녀 2명은 자택서 주검으로···의정부서 일가족 4명 사망

“비명 소리 들려” 신고에 경찰 출동하기도 경찰, 유서 확인 등 사고 경위 파악 중

경기 의정부의 한 아파트에서 40대 부부와 자녀 2명 등 일가족이 숨진 채 발견됐다.

17일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 낮 12시55분쯤 의정부시 용현동의 한 아파트에서 40대 부부가 추락해 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 또 경찰과 소방 당국이 이들 가족의 거주 세대를 확인하는 과정에서 12세와 8세 자녀도 숨진 채 발견됐다.

앞서 이날 오전 7시30분쯤 “비명 소리가 들린다”는 해당 아파트 단지의 주민 신고가 있었고, 이에 따라 경찰이 한 차례 출동한 것으로 알려졌다. 당시 경찰은 소리가 들린다는 15층 세대로 찾아갔지만, 인기척이 없어 대면 확인은 하지 않고 돌아간 것으로 파악됐다.

경찰은 사고 현장에 유서 등 관련 단서가 있었는지 등을 확인하는 한편 사건 경위를 파악하고 있다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.