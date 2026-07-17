한 총리, 중부지방 폭우에 “비상근무 태세 유지…국민안전 확보” 긴급지시

한성숙 국무총리는 오는 18~19일 중부지방을 중심으로 최대 300㎜ 이상의 폭우가 예보되자 “지방정부·산림청·경찰·소방 관계자들은 비상근무 태세를 유지하고 안전 관리에 빈틈이 없도록 하라”고 17일 지시했다.

한 총리는 이날 집중호우 대비 긴급 지시를 전 관계부처에 내렸다고 국무총리실이 밝혔다.

한 총리는 “지난 호우로 인해 침수피해를 입은 지역이 이번 비로 다시 피해를 입지 않도록 긴급 점검하고 안전 확보를 위한 모든 조치를 취하라”고 말했다.

한 총리는 “그동안 내린 비로 지반이 약해져 토사 유출, 산사태, 낙석, 축대 붕괴 등이 우려되므로 안전조치를 강화하고 주민대피 체계를 점검하라”고 했다. 반지하 주택·지하차도 등 저지대 침수 우려 지역에 대한 예찰 활동을 대폭 강화하고, 위험 징후 시 즉시 대피시키고 출입을 통제하도록 했다.

늦은 밤이나 새벽에 호우·산사태 경보가 발령나더라도 재난 문자·마을방송 등을 통해 즉각 주민 대피를 안내하고 주민대피지원단을 활용해 신속히 대피할 수 있도록 지원하라고 했다.

한 총리는 배수펌프 사전 점검도 지시하면서 “현장대응 인력과 시설 복구 작업자들의 안전에도 만전을 기하라”고 당부했다.

기상청은 오는 18일 새벽부터 수도권과 강원·충청권에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 30∼50㎜의 강한 비가 내릴 것으로 전망했다. 특히 수도권과 강원 내륙·충남권·충북 북부에는 시간당 50∼80㎜의 매우 강한 비가 예상된다.