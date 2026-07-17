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한 총리, 중부지방 폭우에 “비상근무 태세 유지…국민안전 확보” 긴급지시

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본문 요약

한성숙 국무총리는 오는 18~19일 중부지방을 중심으로 최대 300㎜ 이상의 폭우가 예보되자 "지방정부·산림청·경찰·소방 관계자들은 비상근무 태세를 유지하고 안전 관리에 빈틈이 없도록 하라"고 17일 지시했다.

한 총리는 "지난 호우로 인해 침수피해를 입은 지역이 이번 비로 다시 피해를 입지 않도록 긴급 점검하고 안전 확보를 위한 모든 조치를 취하라"고 말했다.

한 총리는 "그동안 내린 비로 지반이 약해져 토사 유출, 산사태, 낙석, 축대 붕괴 등이 우려되므로 안전조치를 강화하고 주민대피 체계를 점검하라"고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한 총리, 중부지방 폭우에 “비상근무 태세 유지…국민안전 확보” 긴급지시

입력 2026.07.17 21:55

수정 2026.07.17 21:59

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한성숙 국무총리가 17일 서울 용산구 쪽방촌 골목에서 유호연 서울역 쪽방상담소장의 설명을 듣고 있다. 국무총리실 제공.

한성숙 국무총리가 17일 서울 용산구 쪽방촌 골목에서 유호연 서울역 쪽방상담소장의 설명을 듣고 있다. 국무총리실 제공.

한성숙 국무총리는 오는 18~19일 중부지방을 중심으로 최대 300㎜ 이상의 폭우가 예보되자 “지방정부·산림청·경찰·소방 관계자들은 비상근무 태세를 유지하고 안전 관리에 빈틈이 없도록 하라”고 17일 지시했다.

한 총리는 이날 집중호우 대비 긴급 지시를 전 관계부처에 내렸다고 국무총리실이 밝혔다.

한 총리는 “지난 호우로 인해 침수피해를 입은 지역이 이번 비로 다시 피해를 입지 않도록 긴급 점검하고 안전 확보를 위한 모든 조치를 취하라”고 말했다.

한 총리는 “그동안 내린 비로 지반이 약해져 토사 유출, 산사태, 낙석, 축대 붕괴 등이 우려되므로 안전조치를 강화하고 주민대피 체계를 점검하라”고 했다. 반지하 주택·지하차도 등 저지대 침수 우려 지역에 대한 예찰 활동을 대폭 강화하고, 위험 징후 시 즉시 대피시키고 출입을 통제하도록 했다.

늦은 밤이나 새벽에 호우·산사태 경보가 발령나더라도 재난 문자·마을방송 등을 통해 즉각 주민 대피를 안내하고 주민대피지원단을 활용해 신속히 대피할 수 있도록 지원하라고 했다.

한 총리는 배수펌프 사전 점검도 지시하면서 “현장대응 인력과 시설 복구 작업자들의 안전에도 만전을 기하라”고 당부했다.

기상청은 오는 18일 새벽부터 수도권과 강원·충청권에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 30∼50㎜의 강한 비가 내릴 것으로 전망했다. 특히 수도권과 강원 내륙·충남권·충북 북부에는 시간당 50∼80㎜의 매우 강한 비가 예상된다.

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