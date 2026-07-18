‘조각 수박’ 샀다면 체크!…절대 먹으면 안 되는 수박의 신호 6가지

1~2인 가구가 늘면서 수박 한 통보다 잘라 놓은 ‘조각 수박’을 찾는 사람이 많아졌다. 양이 적어 부담 없이 먹을 수 있지만, 이미 잘린 상태인 만큼 보관 기간이 짧고 상하는 속도도 빠르다. 최근 온라인 커뮤니티와 SNS에도 “겉보기에는 괜찮은 줄 알고 먹었다가 배탈이 났다”는 경험담이 올라오면서 상한 수박을 구별하는 방법에 관심이 쏠리고 있다.

수박은 수분 함량이 90% 이상으로 매우 높아 세균이 증식하기 쉬운 식품이다. 특히 한 번 자르면 과육이 공기에 직접 노출되면서 신선도가 빠르게 떨어진다. 식품안전 전문가들이 꼽는 ‘먹지 말아야 할 수박의 신호’를 정리했다.

신맛이나 술 냄새가 난다

잘 익은 수박은 은은한 단향이 난다. 반면 뚜껑을 열었을 때 시큼하거나 술처럼 발효된 냄새가 난다면 먹지 않는 것이 좋다. 이런 냄새는 미생물이 당분을 분해하면서 발효가 시작됐다는 신호일 수 있다. 눈으로는 멀쩡해 보여도 이미 변질이 진행됐을 가능성이 있다.

과육이 미끈거리거나 끈적거린다

수박을 만졌을 때 표면이 미끈거리거나 점액처럼 끈적한 느낌이 든다면 세균이 증식했을 가능성을 의심해야 한다. 신선한 수박은 단단하고 아삭한 식감을 유지한다. 미끈거리거나 물컹한 느낌이 든다면 아깝더라도 버리는 것이 안전하다.

거품이 생기거나 탄산처럼 톡 쏜다

과육 사이에 작은 기포가 생기거나 먹었을 때 탄산처럼 톡 쏘는 느낌이 난다면 발효가 진행된 상태일 가능성이 높다. 수박은 원래 탄산감이 있는 과일이 아니므로 이런 변화가 느껴진다면 섭취를 피하는 것이 좋다.

물이 지나치게 많이 고여 있다

조각 수박 용기 바닥에 붉은 물이 조금 생기는 것은 자연스러운 현상이다. 하지만 과육이 형태를 잃을 정도로 많은 물이 고여 있거나 과육이 쉽게 무너진다면 신선도가 크게 떨어졌다는 신호다. 과육이 힘없이 흐물흐물해졌다면 먹지 않는 것이 안전하다.

곰팡이가 보인다

흰색이나 초록색, 검은색 곰팡이가 조금이라도 보인다면 곰팡이 부분만 도려내고 먹어서는 안 된다. 수박처럼 수분이 많은 과일은 곰팡이 균사가 눈에 보이지 않는 부분까지 퍼져 있을 가능성이 크기 때문이다. 전문가들은 곰팡이가 발견된 수박은 통째로 버릴 것을 권한다.

냉장고에 오래 보관했다

잘라 놓은 수박은 냉장 보관하더라도 오래 두는 것이 좋지 않다. 미국 농무부(USDA)는 자른 수박은 냉장 보관하면서 가능한 한 3~5일 안에 먹을 것을 권장한다. 또한 실온에 2시간 이상 방치했다면 세균이 빠르게 증식할 수 있어 폐기하는 것이 안전하다. 무더운 날씨처럼 기온이 32도 이상인 경우에는 1시간만 지나도 위험성이 커질 수 있다.

조각 수박을 오래 먹으려면

수박은 구입한 뒤 가능한 한 빨리 냉장고에 넣고, 랩만 씌우기보다 밀폐용기에 담아 보관하는 것이 좋다. 먹을 때도 한 번 사용한 포크나 숟가락을 다시 넣으면 세균이 옮겨갈 수 있어 덜어 먹는 습관이 도움이 된다.

또 하나 놓치기 쉬운 점은 자르기 전 통수박도 깨끗이 씻어야 한다는 것이다. 칼이 껍질에 묻어 있던 흙과 세균을 과육으로 옮길 수 있기 때문이다. 흐르는 물에 껍질을 문질러 씻은 뒤 깨끗한 행주나 키친타월로 물기를 닦고 자르면 오염 위험을 줄일 수 있다.

여름철 수박은 더위를 식혀주는 대표 과일이지만, 수분이 많은 만큼 변질도 빠르다. 냄새와 식감, 보관 기간을 먼저 확인하는 것이 식중독을 예방하는 가장 쉬운 방법이다.